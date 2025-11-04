Традиционно ноември е месецът на мъжкото здраве - Мовембър е движение, което се заражда в австралийския град Мелбърн, като най-отличителната му черта са мустаците, които мъже от цял свят пускат в знак на солидарност. Самото име „Мовембър“ e игра на думи, идващо от думите „мустаци“ (moustache, англ.) и ноември.

Мовембър е ежегодно събитие, целящо да повиши осведомеността относно здравословните проблеми, засягащи мъжете, като рака на простата и рака на тестисите, както и да обърне внимание на важността на психическото здраве. Една от основните цели на Мовембър е да насърчи мъжете да посещават по-често профилактични прегледи.

Но как да се включите в инициативата Мовембър без да си пускате мустак? Ето как – можете да го направите лесно чрез дарения, доброволчество, участие в събития и споделяне на истории. Това са все неща, които могат да направят всички – независимо дали са мъже, или жени, защото единственото, което се иска, е просто да имате желание да помогнете. Защото не е най-важното нещо на света да имате мустак, по-важното е да имате сърце!

Разговаряйте по между си за мъжкото здраве

Зад Мовембър стои една важна мисия и тя е да говорим за мъжкото здраве – не само физическо, но и психично. Ако не можете или не искате да си пускате мустак, не се тревожете – можете да подкрепите каузата, като победите най-големия враг на мъжкото здраве, който най-често е затварянето и е мълчанието по подобни теми. Поговорете си с приятел, баща, брат или колега, като ги попитате как са, кога последно са ходили на профилактичен преглед, има ли с кого да поговорят, когато се чувстват зле. Не забравяйте, че един малък разговор може да доведе до големи промени за живота на някого. Идеята не е да му изнасяте скучни лекции за това как не обръща внимание на здравето си, а по-скоро да се получи един приятелски и неформален разговор, който да му помогне да се замисли за неща, които дори самият той несъзнателно да е забравил, че неглижира.

Дарете на организации с мисия

Всяка година Movember Foundation и различни други местни или световни организации събират средства за научни изследвания, лечение и подкрепа на мъже в нужда. Не е нужно да дарявате големи суми – когато много хора се включат, дори няколко дарени лева могат да направят разликата. В името на каузата може с лека ръка да пропуснете днес да пиете едно кафе навън и да дарите парите. Или пък се организирайте с приятелите си и създайте собствена дарителска кампания за Мовембър, с която да направите нещо още по-голямо.

Снимка: iStock

Движете се и спортувайте за мъжко здраве

Мовембър насърчава и инициативата “Move for Movember”, затова не е нужно непременно да си пускате мустак, за да сте част от месеца на мъжкото здраве – можете просто да си обещаете да изминавате всеки ден в рамките на ноември определен брой километри и да посветите това усилието на каузата, като идеята не е да го правите на сила, на инат или като някакво състезание, а като символ - на движение за живот. Статистиката сочи, че около 60 мъже всеки част си отиват от този свят заради самоубийство... Нека тази цифра бъде за вас обещание за промяна и по-добра грижа за тялото и духа – изтичайте 60 км, като посветите всеки един километър на по-доброто бъдеще.

Използвай силата на социалните мрежи

Публикувайте в социалните мрежи нещо за Мовембър – цитат, факт, снимка с фалшив мустак или кратко видео – всичко, каквото ви хрумне, с което да привлечете вниманието върху инициативата. Колкото повече хора говорят за това, толкова повече мъже ще си направят преглед или ще потърсят помощ. Идеята е да направте пост за Мовембър, но не само за да си покажете мустака, а за нещо друго, което сте си „пуснали“ да порасне – повече смелост, грижа, съпричастност и прочее личностни качества.

Снимка: iStock

Подкрепете мъжете в живота си

Не забравяйте, че Мовембър не е инициатива само за мъже - това е кампания за всички, които обичат мъжете. Затова подкрепяйте мъжете, които преминават през труден момент. Кажете им, че е нормално човек да не е „железен“, защото все пак е... човек. Понякога една правилна дума може да помогне повече от хиляда общи приказки. Затова напишете съобщение в чата на човек, когото харесвате и смятате, че може да преминава през труден житейски период. Кажи му, че ви е ценен. Че всичко е временно. И че всичко ще бъде наред. Нека просто усети, че сте там за него. Защото Мовембър не е само месец на мустаците, а на подкрепата, споделянето и превенцията.

Вижте повече за Мовембър в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK