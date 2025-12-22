Американският актьор Джеймс Рансън, известен с ролята си в "Наркомрежа” и се появява в много други телевизионни предавания и филми, почина на 46 години, предаде Асошиейтед прес.

Медицинската служба на окръг Лос Анджелис съобщи в изявление, разпространено онлайн, че причината за смъртта на актьора е самоубийство.

Американският актьор, чието пълно име е Джеймс Финли Рансън III, известен най-вече с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал на HBO "The Wire" (Наркомрежа), почина в САЩ на 46-годишна възраст, съобщи TMZ.

Според сайта, полицаи от управлението в Лос Анджелис са посетили дома му в петък, 19 декември, като служителите са подали протокол за смъртта, без да открият признаци на насилствена смърт.

Снимка: Getty Images

Според Службата на медицинските експерти на окръг Лос Анджелис, смъртта на Рансън е настъпила в същия ден - на 19 декември. Смята се, че актьорът се е самоубил.

Джеймс Рансън също така играе Еди Каспбрак във филма "It Chapter Two" (2019) и се е появявал в други филми.

Снимка: Getty Images

Сред по-известните филми с участието на Рансън се нареждат „Черният телефон“ и „Черният телефон 2“, припомня още АП.

Снимка: Getty Images

