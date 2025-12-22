Джордж Клуни сподели съкрушителната новина, че обичаната му сестра, Аделия „Ада“ Зайдлър е починала на 65-годишна възраст, след тежка битка с раково заболяване.
Ада е починала в петък, 19 декември, а Джордж я нарече своя „герой“ в трогателен трибют. „Сестра ми Ада, беше моят герой“, каза актьорът пред списание People. „Тя се изправи срещу тежката болест със смелост и чувство за хумор. Никога не съм срещал толкова смел човек. Ще ни липсва ужасно много – както на мен, така и на цялото ни семейство.“
Холивудската звезда добави още, че Ада е починала „спокойно, заобиколена от хората, които обичаше“ в болница в щата Кентъки.
Приживе Аделия е била талантлива художничка и в продължение на години е преподавател по изобразително изкуство в начално училище. Учила е за счетоводител и преди рисуването работи по специалността си. Целия си живот прекарва в родния си град Огъста, щата Джорджия.
През 1987 г. се омъжва за Норман Зайдлър, армейски капитан – който почива внезапно през октомври 2004 г. от инфаркт. Двойката има две деца - син Ник и дъщеря Алисън.
Ада стриктно държи личния си живот далеч от светлината на прожекторите, въпреки славата на брат си. Все пак, тя присъства на сватбата му с Амал във Венеция през 2014 г., наред със знаменитости от ранга на Мат Деймън, Емили Блънт, Синди Крауфорд, Боно.
През 2012 г. Ада дава рядко интервю за New York Daily News, в което признава, че някога е обмисляла и да се занимава с актьорство. Все пак в семейството има традиция - лелята на Джордж и Ада е прочутата звезда от 50-те години Розмари Клуни.
Тогава тя говори и за прочутия ергенски статус на Джордж, споделяйки, че той бил „решил, че в живота си може да има или кариера, или семейство, и когато е решил да се отдаде изцяло на актьорството, това е станало неговият фокус.
Още моменти от живота на Джордж Клуни - гледайте във видеото:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK