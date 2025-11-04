Джордж Клуни, неочаквано, сподели пикантни подробности за брака си с Амал Клуни. Актьорът винаги подкрепя съпругата си публично, присъствайки на различни събития заедно с нея, но рядко говори за личния живот и двете им децата.

В скорошно интервю за CBS News Клуни признава, че вече рядко обръща внимание на това как изглежда във филмите и в реалността. „Не ме интересува. Твърде стар съм да се вглеждам в нещата около себе си“, казва той с усмивка.

След което разясни мислите си, давайки брака си за пример: „Когато бях по-млад, исках винаги да съм прав за всичко, дори за незначими подробности като например това в какъв цвят да боядисаме стената вкъщи. А вече съм в етап в живота си, в който ако Амал желае да боядиса стената дори в ярко червено, това вече няма да има толкова значение. И веднага ще се съглася.“

Снимка: Getty Images

И добавя, че той и Амал никога не се карат за нищо. „И това е факт, на който всички се дразнят, когато го споделя. Но е самата истина, никога не сме имали дори дребен спор. Понякога се опитваме да намерим нещо, за което да се скараме, но просто не успяваме.“

Клуни отдава това на възрастта и зрелостта си. „В един момент просто си казваш, че няма нужда от излишни спорове.“

Редките коментари за отглеждането на децата

В интервюто Клуни говори и за отглеждането на двете си деца – близнаците Ела и Александър. „Ще трябва да ги питате децата след около десет години, когато са на терапия,“ пошегува се той относно стила му на родителство.

„Аз и Амал присъстваме активно в живота им, което, смятам, е хубаво. Аз ги карам на училище повечето дни - това е забавно. Амал от своя страна е толкова всеотдайна, страхотна майка. И децата ни са много щастливи. Разбира се, всички правим грешки по пътя. Но в нашето семейство наистина се опитваме да ги сведем до минимум.“

Каква е тайната на дългогодишния брак и за едно българско семейство - вижте във видеото:



