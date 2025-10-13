„Средната оценка на изпита по математика за 6. клас, който се проведе на 3-и октомври, е среден 3.42". Това каза в предаването „Защо, г-н министър?“ министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.



Най-голямата трудност за учениците са били практическите задачи, както и геометричните. Целта на теста, който мнозина нарекоха "изненадващ", бе да се направи проверка на за знанията на шестокласниците, тъй като те са в преходен период. По думите на министъра те се справят добре до 4-и клас, а след това натрупват дефицити и се демотивират. Основните им проблеми са с математика, физика, химия.

Защо тестът е по математика?

Математиката е най-трудният предмет за учениците от V до X клас. Това показват резултатите от електронна анкета сред учениците, организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с прегледа на учебните програми от I до X клас. В проучването на доброволен принцип и анонимно са участвали 5200 деца.

Какво друго не харесват децата в училище?

Повечето деца не харесват училището, защото уроците са трудни, времето за почивка е малко, а натоварването – голямо. И все пак учениците имат и причини да харесват факта, че ходят на училище. Попитахме ги какво харесват и какво не в училище. Отговорите са забавни и има какво да научим от тях.

Ето какво ни споделиха ученици, които попитахме кои са трите неща, които харесват и трите неща, които не харесват в училище.

Учениците харесват рисуване, свободните игри и приятелите



Дария, 5.клас, харесва: някои деца от класа; междучасието; приятелите



Никол, 3.клас, харесва: математиката, госпожите и съучениците



Вили, 3.клас, харесва: междучасията; двора; часа по рисуване



Сияна, 4.клас, харесва: уроците по рисуване; часовете по информационни технологии; игрите навън



Анна, 4.клас, харесва: рисуването; часовете по български, „защото имаме задачи да си измисляме наши текстове“; да играе на двора



Виолета, 3.клас, харесва: часовете по рисуване; физическото, „защото обичам леката атлетика“; „да излизам на дъската и да пиша“ (дъската ни е електронна и се пише с писалка)

Математиката, ранното ставане и домашните



Дария, 5.клас, не харесва: досадните учители; някои деца от класа; „трябва да се учат някои скучни неща“

Никол, 3.клас, не харесва: часа по технологии и предприемачество, когато нямат почивки; многото учене



Вили, 3.клас, не харесва: храната в училище, някои деца в училище, часа по БЕЛ и математика



Сияна, 4.клас, не харесва: момчетата, които дразнят госпожата; домашните и храната в стола



Анна, 4.клас, не харесва: „момчетата, когато твърдят, че момичетата проваляме играта по физическо“; „когато ни дават трудни задачи в часа по компютърни технологии; „когато другите ми пипат нещата без разрешение“



Виолета, 3.клас, не харесва: математиката, ранното ставане и „големите ученици, когато ни дразнят“