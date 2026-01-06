Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи отново доказаха, че не са просто деца, а истински кралски наследници. Съчетанието от палавост и непринудена грация ги постави в центъра на вниманието по време на традиционната коледна разходка, водена от крал Чарлз и кралица Камила.
Децата напомниха на поддръжниците, събрали се пред църквата „Света Мария Магдалена“ в кралското имение Сандрингам Хаус, за способността на семейството да носи радост, особено в края на една година, изпълнена с редица трудности.
Публична увереност
По време на празничното шествие, наследниците на принц Уилям и Кейт Мидълтън показаха нарастващата си самостоятелност. За първи път се отделиха от родителите си, за да поздравяват събралото се множество. Те дори стискаха протегнатите към тях ръце и прегръщаха част от хората.
Принц Луи (7) не пропусна да покаже пакостливата си страна, когато забеляза зрител, който държеше голям шоколадово изкушение. „Какво е това?“, попита директно той и разбира се, получи шоколада – сред изричното разрешение на своя баща.
Член на публиката, стоящ наблизо, разказа пред списание Hello: „Луи буквално го грабна и го стиска здраво в ръцете си. И изобщо не изглеждаше готов да продължи напред.“
Подкрепа между братя и сестра
Освен непосредствената радост от получаването на подаръци, разходката даде възможност на децата да упражнят това, на което родителите им ги учат от съвсем ранна възраст - как да показват лично отношение към хората.
Принц Джордж (12) направи силно впечатление на тълпата, като пристъпваше напред, за да се ръкува с хората и се спираше за снимки, усмихвайки се пред обектива на камерите. Момчето, което един ден ще бъде крал, благодари на публиката за подарените лакомства и плюшени играчки.
„Той показа зрялост“, каза един от присъстващите. „Странно е да си помислиш, че следващия път, когато го направи, вече ще е тийнейджър.“
Очарователната принцеса Шарлот
Шарлот (10) изглеждаше най-спокойна и уверена. Принцесата дори прегърна двама зрители.
Един фен я описа като притежаваща „звездна харизма“. „Бях впечатлен от това колко възпитани и очарователни бяха децата, с каква грация и достойнство се държаха. Правят го с такава лекота, особено Шарлот.“
