Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи отново доказаха, че не са просто деца, а истински кралски наследници. Съчетанието от палавост и непринудена грация ги постави в центъра на вниманието по време на традиционната коледна разходка, водена от крал Чарлз и кралица Камила.

Децата напомниха на поддръжниците, събрали се пред църквата „Света Мария Магдалена“ в кралското имение Сандрингам Хаус, за способността на семейството да носи радост, особено в края на една година, изпълнена с редица трудности.

Публична увереност

По време на празничното шествие, наследниците на принц Уилям и Кейт Мидълтън показаха нарастващата си самостоятелност. За първи път се отделиха от родителите си, за да поздравяват събралото се множество. Те дори стискаха протегнатите към тях ръце и прегръщаха част от хората.

Принц Луи (7) не пропусна да покаже пакостливата си страна, когато забеляза зрител, който държеше голям шоколадово изкушение. „Какво е това?“, попита директно той и разбира се, получи шоколада – сред изричното разрешение на своя баща.

Снимка: Getty Images

Член на публиката, стоящ наблизо, разказа пред списание Hello: „Луи буквално го грабна и го стиска здраво в ръцете си. И изобщо не изглеждаше готов да продължи напред.“

Подкрепа между братя и сестра

Освен непосредствената радост от получаването на подаръци, разходката даде възможност на децата да упражнят това, на което родителите им ги учат от съвсем ранна възраст - как да показват лично отношение към хората.

Принц Джордж (12) направи силно впечатление на тълпата, като пристъпваше напред, за да се ръкува с хората и се спираше за снимки, усмихвайки се пред обектива на камерите. Момчето, което един ден ще бъде крал, благодари на публиката за подарените лакомства и плюшени играчки.

Снимка: instagram/katemiddletonprincessofwalesuk

„Той показа зрялост“, каза един от присъстващите. „Странно е да си помислиш, че следващия път, когато го направи, вече ще е тийнейджър.“

Очарователната принцеса Шарлот

Шарлот (10) изглеждаше най-спокойна и уверена. Принцесата дори прегърна двама зрители.

Един фен я описа като притежаваща „звездна харизма“. „Бях впечатлен от това колко възпитани и очарователни бяха децата, с каква грация и достойнство се държаха. Правят го с такава лекота, особено Шарлот.“

Снимка: instagram/princesscharlotteofuk_

