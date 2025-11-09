Кейт Мидълтън може да изглежда като студена кралска икона, но зад елегантната фасада е майка, която трябва да прави трудни избори. На фона на историческия дебют на Принц Джордж, въпросът къде са по-малките й деца предизвика истински дебат в кралските среди.

43-годишната принцеса на Уелс отново показва защо е смятана за стълб на монархията и модна икона на съвремието. По време на събитията около Деня на възпоменанието, тя умело съчета траурна елегантност с дълбоко символични послания, като същевременно успя да управлява публичните изяви на децата си с изключителен финес.

Принц Джордж с прецедент в историята

Снимка: Getty Images

В нощта преди основната служба на Фестивала на възпоменанието в Royal Albert Hall, Кейт бе придружена от 12-годишния си син – Принц Джордж. Това е първото официално участие на младия принц на това важно събитие, което отбелязва почитта към падналите във войните. Принц Джордж демонстрира зрялост и достойнство, стоейки до майка си в кралската ложа, облечен в тъмен костюм с червен мак на ревера.

Къде бяха Шарлот и Луи?

Снимка: Getty Images

Докато Принц Джордж прави своя исторически дебют, естествено възниква въпросът: Кой се грижи за Принцеса Шарлот и Принц Луи?

По-малките деца на Уелс останаха вкъщи. Кралските експерти смятат, че за тях се е грижела дългогодишната и доверена бавачка на семейството – Мария Тереза ​​Турион Борало. Семейство Уелс винаги поставя благосъстоянието и рутината на децата си на първо място, като вечерните събития, изискващи дълго стоене на едно място, не са подходящи за най-малките.

Аксесоари със символика

Снимка: Getty Images

На самата възпоменателна служба Кейт изглежда спокойна и достолепна в своя изцяло черен ансамбъл, докато Крал Чарлз III води службата. Принцесата носи черно палто-рокля с дантелен детайл и координираща черна шапка.

Брошката на RAF ( Кралските военновъздушни сили ) има силно лично значение за Мидълтън, тъй като дядото на Кейт – Питър Мидълтън – е бил военен пилот по време на Втората световна война.

на RAF ( ) има силно лично значение за Мидълтън, тъй като дядото на Кейт – Питър Мидълтън – е бил военен пилот по време на Кейт избира да носи обеци с перли Collingwood, които някога са принадлежали на покойната й свекърва, принцеса Даяна.

Collingwood, които някога са принадлежали на покойната й свекърва, Ден по-рано, на фестивала, Кейт бе облечена в черна рокля от Alessandra Rich, като тогава почете другата покойна кралица с перлените висящи обеци на Кралица Елизабет II.

Снимка: Getty Images

С всяка своя поява, принцеса Кейт не просто спазва строгия кралски протокол, но и превръща кралския стил в носител на история и дълбоко лично послание.

