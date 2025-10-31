Съпругата на принц Уилям Кейт Мидълтън е била „напълно изтощена – физически и емоционално“ от поредния скандал, в който е замесен принц Андрю, съобщава RadarOnline.com, позовавайки се на близки до кралското семейство източници.

Новите обвинения за отношенията на Андрю с покойния Джефри Епстийн, който беше осъден за сексуални престъпления, тежко са се отразили на Кейт, която все още се възстановява от раково заболяване.

43-годишната принцеса на Уелс, която разкри за диагнозата си през март 2024 г., е била дълбоко разстроена, че новата вълна от противоречия около Андрю и Сара Фъргюсън отново хвърля сянка върху репутацията на кралското семейство.

„На Кейт ѝ се повдига от цялата тази ситуация. След всичко, което преживя, тя просто иска спокойствие, стабилност и защита за децата си", споделя източник от двореца пред изданието.

„Стресът от всичко това идва в най-неподходящия възможен момент“, допълва той.

Принц Андрю и Сара Фъргюсън се отказват от кралските си титли

Принц Андрю (65 г.) и бившата му съпруга Сара Фъргюсън (66 г.) обявиха, че доброволно се отказват от кралските си титли, след разговори с крал Чарлз III и принц Уилям.

Решението идва след публикуването на посмъртните мемоари на Вирджиния Джуфре – „Nobody’s Girl“, които отново предизвикаха вълна от обществено възмущение.

В книгата Джуфре описва в потресаващи детайли злоупотребите, на които твърди, че е била подложена от Епстийн, и срещите ѝ с Андрю през 2001 г. – обвинения, които принцът винаги категорично е отричал.

„Кейт е едновременно съкрушена и ядосана“, споделя източник до кралското семейство.

„Тя се чувства предадена – след години усилия да възстанови общественото доверие в кралското семейство, действията на Андрю рушат всичко постигнато. Тя е решена това да спре – няма да позволи миналото да опетни бъдещето на децата ѝ“, допълва той.

Тежък удар в момент на възстановяване

Новият скандал идва в особено труден период за Кейт Мидълтън, която претърпя сериозна коремна операция, преди да разкрие, че се подлага на лечение за раково заболяване.

Близки до нея твърдят, че откровеността ѝ по темата и вълната от обществена подкрепа са ѝ дали ново усещане за перспектива и вътрешна сила.

„Тя се фокусира върху възстановяването си – физически и психически", казва друг източник.

„Затова всичките тези сътресения около Андрю са ѝ непоносими. Опитва се да остане спокойна заради децата и Уилям, но постоянните драми я изтощават напълно“, допълва източникът.

Сара Фъргюсън отново е под публичен "обстрел"

Публикуването на мемоарите на Джуфре отново насочи вниманието и към Сара Фъргюсън, след като излязоха наяве нейни стари имейли, в които тя нарича Епстийн „велик приятел“.

Впоследствие Фъргюсън твърди, че тези думи били написани под натиск, но това не предотврати последствията – седем благотворителни организации, включително Teenage Cancer Trust, прекратиха партньорството си с нея.

