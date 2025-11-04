Принц Уилям и Кейт Мидълтън започват нова глава в живота си. Само няколко седмици преди настъпването на новата година, принцът и принцесата на Уелс направиха важна промяна – преместиха се в новия си дом Forest Lodge, разположен в Уиндзор Грейт Парк.

В тази уютна и просторна резиденция те ще живеят заедно с трите си деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.).

Forest Lodge – домът, който ще наричат свой завинаги

Преместването беше официално потвърдено от двореца Кенсингътн през август, когато в изявление се съобщи, че „семейството ще се премести по-късно тази година“ от досегашния им дом Adelaide Cottage, където живяха три години.

Новата резиденция предлага всичко, което кралското семейство би могло да пожелае:

8 спални

6 бани

тенис корт

малко езеро

Снимка: Getty Images/Instagram





Forest Lodge е идеално място за уединение, спокойствие и семеен уют – далеч от шума на Лондон и в сърцето на традиционната британска природа. Очаква се това да е дългосрочната семейна резиденция на семейството, дори след като принц Уилям един ден заеме трона.

Преместването съвпада с есенната ваканция на децата. Сега тримата малки наследници вече са се върнали в подготвителното училище Lambrook School, което се намира съвсем близо до новия им дом.

Апартамент 1А в двореца Кенсингтън

Апартамент 1А в двореца Кенсингтън е официалната лондонска резиденция на принц Уилям и Кейт Мидълтън. Апартаментът представлява крило с 20 помещения, разположени на четири етажа. Преди това там е живяла принцеса Маргарет, която обитава дома до смъртта си през 2002 г.

Принц Уилям и Кейт официално се преместват в Апартамент 1А през октомври 2013 г., когато вече са родители принц Джордж.

Снимка: Getty Images/Instagram

През годините обществеността е имала много ограничени възможности да надникне във вътрешността на жилището им в двореца — един от най-известните случаи е от 2016 г., когато тогавашният президент на САЩ Барак Обама и първата дама Мишел Обама се срещат с кралската двойка в дома им.

Снимка: Getty Images/Instagram

През 2022 г. семейството на Уелс се премества от Лондон в Уиндзор, но запазва Апартамент 1А като официална градска резиденция.



„Живеехме в Лондон, но се преместихме там (в Уиндзор) заради повече зеленина. Все пак е достатъчно близо до столицата — не е твърде далеч“, споделя Кейт през 2025 г.

Анмър Хол – сватбеният подарък от кралица Елизабет Втора

Когато Кейт и Уилям сключват брак през 2011 г., кралица Елизабет им подарява имот в имението Сандрингам в графство Норфолк. Двойката инвестира над 2 милиона долара в обновяване на интериора, а след раждането на принцеса Шарлот Анмър Хол става техният постоянен дом.

Снимка: Getty Images/Instagram

През 2017 г. обаче семейството се премества обратно в Лондон.

Днес Анмър Хол служи като селска резиденция и място за уединение на семейството по време на ваканции и уикенди.

Adelaide Cottage – последният им дом преди Forest Lodge

Adelaide Cottage е част от историята на британското кралско семейство вече близо два века. Построена през 1831 г. за кралица Аделаида, съпругата на крал Уилям IV, тя е пример за изисканата архитектура и уединената елегантност по онова време.

Кейт и Уилям се преместват в Adelaide Cottage през 2022 г., за да осигурят на децата си повече спокойствие и връзка с природата. В близост се намира и училището Lambrook, където учат принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.





Снимка: Getty Images/Instagram

Преди принцът и принцесата на Уелс да се нанесат през 2015 г. Adelaide Cottage претърпява основна реставрация. Интериорът е модернизиран, без да се нарушава историческата атмосфера – запазени са оригиналните архитектурни линии, но са добавени позлатени детайли и изящни орнаменти в таваните на спалните.



Градините остават един от най-големите му чарове – тихи, подредени и потънали в зеленина, те превръщат мястото в истинско убежище от лондонския шум.

Вижте във видеото Кейт Мидълтън след края на химиотерапията:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK