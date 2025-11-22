Въпреки всички протоколи и кралски задължения, малките членове на кралското семейство постоянно напомнят, че зад титлите стоят обикновени човешки връзки. А един особено сладък и интимен момент между принц Луи и неговия дядо, крал Чарлз Трети, наскоро отново завладя социалните мрежи, стопляйки сърцата на феновете по света.

Този жест, първоначално заснет по време на тържествата по случай Платинения юбилей на кралица Елизабет II през 2022 г., отново стана вайръл в TikTok, доказвайки силата на емоционалната връзка между дядо и внук.

Жестът, който показва близост

Снимка: Getty Images

По време на пищния юбилеен парад, малкият принц Луи, който тогава беше на 4 години беше във вихъра си – той правеше забавни физиономии, покриваше ушите си от силния шум и видимо се бореше да седи мирно в продължение на часове, припомня Hello.

В един изключително трогателен момент, заснет от камерите, принц Уилям се обръща към баща си с тих въпрос:

„Дядо, може ли Луи да седне на твоето коляно?“

Крал Чарлз веднага кимва утвърдително, показвайки пълно разбиране и одобрение. Луи веднага се премества и се настанява удобно в скута на дядо си, а Кралят започва да го полюшва в ритъма на музиката, като същевременно му показва елементи от парада.

Снимка: Getty Images

Този момент бързо се превърна в символ на топлината и непринудената обич в кралското семейство. Експерти и фенове коментираха, че лекотата, с която Луи скача в скута на дядо си, „показва колко близки са те насаме“ и каква силна емоционална връзка имат.

Снимка: Getty Images

Психолози, анализиращи поведението на кралското семейство, посочват, че силната връзка между Луи и Крал Чарлз е видима във всеки техен общ момент. По-късно, на Trooping the Colour, малкият принц Луи беше забелязан да имитира елегантния жест на дядо си, докато маха на публиката – още едно доказателство за дълбокото му привързване и подражание към Краля.

Припомняме, че в кралските среди се обсъжда, че именно принц Луи може да наследи титлата херцог на Йорк – титла, която традиционно се дава на втория син на монарха. Тъй като принц Андрю се отказа от използването на титлата си, когато Принц Уилям се възкачи на трона и когато Луи навърши подходяща възраст, той може да стане следващият притежател на този знатен херцогски сан.

