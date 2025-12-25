Коледа в британското кралско семейство тази година донесе изненада, която развълнува много хора. Кейт Мидълтън и нейната дъщеря Шарлот се обединиха в трогателно музикално изпълнение, превръщайки се в истинските звезди на празника.

Традиционният коледен концерт „Together at Christmas“ в Уестминстърското абатство се превърна в сцена на една специална семейна връзка, съобщава People. За първи път 10-годишната принцеса Шарлот демонстрира своя музикален талант публично, заставайки рамо до рамо с майка си пред пианото. Този жест не само показа приемствеността в кралския двор, но и изпрати силно послание за обич и свързаност в най-светлите дни от годината.

Музикален дебют в навечерието на Коледа

Кейт Мидълтън, която е известна със своите умения на пианото, този път реши да сподели инструмента с малката Шарлот. Двете изпълниха композицията „Holm Sound“ на шотландския композитор Ерланд Купър – произведение, вдъхновено от природата и майчинството. Видеото, заснето в уютната обстановка на замъка Уиндзор, беше излъчено като част от встъпителните кадри на празничния концерт в Бъдни вечер.

Любопитен детайл е, че принцесата на Уелс е използвала само лявата си ръка, докато Шарлот е свирила с дясната, създавайки перфектна хармония. Изборът на произведението не е случаен – композиторът разкри, че е посветил пиесата на собствената си майка, която също се казва Шарлот, което добави още един пласт емоция към момента.

Уроците на мама

Макар това да е първото голямо изпълнение на малката принцеса, нейният интерес към музиката не е тайна. Преди време Кейт сподели в разговор със световноизвестния пианист Ланг Ланг, че дъщеря й активно взима уроци и се упражнява с голямо желание. Според източници от двореца, двете често прекарват време заедно пред пианото у дома, превръщайки музиката в свой споделен език.

„В сърцето си Коледа говори за любов, която разцъфтява по най-простия и човешки начин – чрез изслушване, утешителна дума или просто присъствие“, сподели принцесата на Уелс.

На самия концерт присъстваха и принц Уилям, заедно с принц Джордж и малкия принц Луи, които подкрепиха своите любими дами в този важен за тях момент. Изпълнението бе прието като символ на надеждата, особено след предизвикателната година за здравето на Кейт, и доказа, че най-ценните подаръци не са под елхата, а в моментите, които създаваме заедно.

Какви подаръци не искат за Коледа българите - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK