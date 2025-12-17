Когато става въпрос за коледно вдъхновение, Кейт Мидълтън е ненадмината кралица. Докато много хора залагат на по-пищните коледни пуловери или тежки пайети, съпругата на принц Уилям умее да балансира между официалния протокол и домашния уют.

Един конкретен неин избор продължава да вълнува модните критици – червената жилетка на марката Miu Miu, която тя превърна в абсолютен символ на празничния шик.

Новият прочит на „бабината“ жилетка

Вместо класическа рокля, за празничните поводи около концерта Together at Christmas, Кейт избра кашмирена жилетка в наситено червено с диамантена плетка. Моделът, който на пръв поглед напомня на нещо, извадено от гардероба на нашите баби, всъщност е луксозно произведение на изкуството на стойност около 1350 паунда, припомня Hello.

Какво прави тази дреха толкова специална?

Жилетката е украсена с нежни черно-бели мотиви на рози, които придават романтично и ретро излъчване. Копчетата от перли и бялата памучна яка, която дори може да се сваля, добавят точното количество елегантност, от която се нуждае една бъдеща кралица. Модните експерти определят този стил като granny chic или „бабин шик“ – тенденция, която Кейт усвои до съвършенство.

Снимка: Getty Images

Принцесата на Уелс демонстрира как една жилетка може да изглежда модерно, като я комбинира с панталони с висока талия в същия червен нюанс – дело на Alexander McQueen или класически черен панталон. Този монохромен подход издължава силуета и превръща плетивото в централен елемент на визията.

Припомняме, че Кейт Мидълтън съвсем наскоро облече палто, което е носила последно преди пет години. Принцесата на Уелс е известна с това, че обича да облича тоалети, които кореспондират с темата или повода на събитието.

Снимка: Getty Images

Спомнете си и избора й на френската модна къща Dior по време на посещението на президента Еманюел Макрон през юли или небесносиния пуловер Alexander McQueen в знак на подкрепа за украинския флаг през 2022 г.

