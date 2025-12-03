Кейт Мидълтън е добре известна със своя подчертано елегантен стил. Съпругата на принц Уилям залага преди всичко на класически облекла с изчистени силуети - които може да носи буквално през целия си живот, независимо от възрастта.

Основните елементи, с които най-често може да видим принцесата на Уелс са вталени палта, структурирани сака и, разбира се, миди рокли с А-силует.

Затова донякъде е изненадващ факта, че кралската особа има влечение към истински бляскави облекла — каквито са роклите с пайети. Факт е, че не ги носи често, но когато реши да се появи с тях, моментално предизвиква общественото внимание. Защото подобен, леко „крещящ“ тоалет, е пълна промяна от традиционния елегантен стил, с който сме свикнали да я виждаме.

Пайетите – вечна модна тенденция?

Роклите с пайети съществуват от стотици години – има свидетелства, че се появяват още в древен Египет. А особено популярни стават през 20-те години на миналия век, както и през 70-те - ерата на диското. И периодично се завръщат - отново и отново.

Но е важно да запомним, че е най-добре да носим този тип „блестящи“ дрехи за празнични събития като празнични партита или рождени дни.

Роклите с пайети на принцеса Кейт

Кейт е носила тази невероятна червена рокля на марката Needle & Thread за две специални събития. За първи път през 2020 г. в Бъкингамския дворец. А две години по-късно, принцесата отново решава да облече роклята – този път за коледните празници.

Снимка: Getty Images

С роклята на Jenny Packham Кейт изглеждаше като истинска „момиче на Бонд“. Тя я блести с нея по време на премиерата в Лондон на филма „Смъртта може да почака“ през 2021 г., придружавайки принц Уилям.

Снимка: Getty Images

Кейт още веднъж се довери на Jenny Packham за официални тоалети и го направи отново през 2021 г., когато присъства на Royal Variety Performance, облечена в тази смайваща изумрудено зелена рокля.

Снимка: Getty Images

Явно моделът дотолкова е допаднал на принцеса Кейт, че две години по-късно тя реши да я облече отново – макар и в различен цвят. Поводът бе кралската сватба на престолонаследника Раджуа Ал Саиф в Йордания.

Снимка: Getty Images

Още идеи как да носим блестящи дрехи - във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK