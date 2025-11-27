Амал Клуни е символ на изискана елегантност. Дори нещо повече – тя винаги е една крачка напред когато става дума за модни тенденции.

Пример за това е голата рокля, която тя носеше още преди дрехата да се превърне в популярна тенденция за 2025 г.

Още преди две години, през 2023, Амал се появи във Венеция, придружавайки съпруга си Джордж Клуни на ежегодните награди DVF, в ослепителна рокля в телесен цвят. Дрехата във винтидж бе декорирана със сложен дантелен слой и детайли, изработени от Джон Галиано специално за Christian Dior.

Амал остави косата си да пада свободно върху раменете и я допълни с блестящи обеци. Джордж, както винаги бе перфектният стилен партньор – с типичното си класическо холивудско излъчване.

Снимка: instagram/fatewitherin

Защо голата рокля се превърна в устойчива тенденция

Дрехата е носена от множество знаменитости, включително Хали Бери на Met Gala, Сабрина Карпентър на на наградите на MTV и Марго Роби на премиерата на „Голямото дръзко красиво приключение“ през 2005 в Лондон. Роклите, с които те се изявиха са или прозрачни или с големи разрези – което им спечелва определението „гола рокля“.

Дори кралските особи, известни с привидната си консервативност по отношение на облеклото, в даден момент от живота си са обличали предизвикателно прозрачни дрехи.

Снимка: Getty Images

Как да носим гола рокля

Идват поредица от празници – на които защо да не блеснем и да се откроим максимално. Голата рокля е подходяща за целта. И не става дума за смелост – а за няколко хитри трика, които да приложим.

Бельото – то е нашият най-добър съюзник, тъй като дава нужното покритие на тялото.

Не е нужно цялата рокля да е „гола“ – може да следваме тенденцията, без да прекаляваме, залагайки например на прозрачни ръкави или деколте.

А как Ивка Бейбе избира своите рокли - вижте в любопитното видео:

