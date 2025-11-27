Германия е световно известна със своите коледни базари, които всяка година превръщат градските площади в приказка - изпълнени със светлини, музика и аромат на греяно вино. С настъпването на декември стотици базари отварят врати, привличайки посетители от цял свят. Ето кои от тях са най-популярните.

Най-известните коледни базари в Германия

Нюрнберг – Christkindlesmarkt

Един от най-старите и най-популярни базари. Характеризира се със своя емблематичен „Christkind“ – момиче,преоблечено като ангел, което официално открива базара. Посетителите могат да опитат прочутите нюрнбергски джинджифилови сладки и традиционните наденици.

Снимка: iStock

Дрезден – Striezelmarkt

Създаден през 1434 г., това е един от най-старите документирани коледни пазари в света. Тук се намира гигантският „щолен“ – традиционен коледен сладкиш. Украсата е богата, а дървените щандове пресъздават атмосферата на стар германски град.

Снимка: iStock

Берлин – столица с десетки коледни пазари

Берлин предлага разнообразие – от традиционни базари до модерни арт фестивали. Базарът на „Жандарменмаркт“ е сред най-посещаваните, известен със занаятчийските изделия и празничните концерти.

Снимка: iStock

Мюнхен – Christkindlmarkt на Marienplatz

Със своята автентична баварска атмосфера, коледният базар в Мюнхен предлага греяно вино, ръчно изработени дървени играчки и коледен концерт на градския хор.

Снимка: iStock

Какво може да се открие на германските коледни базари

Греяно вино (Glühwein) – традиционната напитка на сезона.

Коледни сладкиши – щолен, джинджифилови бисквити, печени бадеми.

Занаятчийски изделия – дърворезби, стъклени украшения, свещи.

Коледни украси – ръчно направени топки, дървени фигурки, венци.

Традиционна кухня – колбаси, картофени палачинки, супи.

А кои са най-добрите коледни базари в Шотландия - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK