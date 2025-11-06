Рания отдавна е определяна като най-елегантната кралица в света. И има защо – я е пословична с умението си перфектно да подбира облеклото, което изисква ситуацията.

И периодично йорданската кралица прави истински „модени фурори“.

Изключение не направи и скорошната ѝ поява в Германия по повод One Young World Summit – ежегоден световен форум за лидери, който събира млади хора от над 190 държави, заедно с влиятелни личности от политиката, бизнеса и науката. Тази година събитието се проведе в Мюнхен, в периода 3-6 ноември.

Рания очарова не само с участието във форума, но и с елегантната и разчупена визия – състояща се от блуза и зелени панталони с широка кройка от Maison Alaïa в деграде: плавен преход от един цвят към друг. Асиметричното сако на марката JW Anderson, в цвят какви, придаде допълнителен стил и „архитектурен“ обем.

Снимка: Getty Images

Облеклото ѝ бе привидно семпло, но всъщност подбрано с много премереност, вкус и усет към детайла. Истински урок по градски стил.

Кралицата на Йордания е известна с сантимента си към съвременните, модерни стилове, които нарушават традиционните „кралски“ модни шаблони.

Снимка: Getty Images

Аксесоарите – истинско модно изявление

Акцентът във визията на Рания бе ментово-зелената чанта от Bottega Veneta, изработена от естествена кожа с иконичната техника intreccio и страничен възел, вдъхновен от копринените шалове.

Обувките – истински шедьовър на Jennifer Chamandi. Дизайн, проектиран в Лондон и изработен в Италия, съчетаващ прецизност и женственост.

А двете гривни Dior Bois de Rose - едната от розово злато, другата от бяло, перфектно завършваха ансамбъла. Както и свободно спусната по гърба коса, оформена в естествен вълни.

Преди месец, Рания, заедно със съпруга си крал Абдула II, бе на първото си официално посещение на папа Лъв XIV във Ватикана. И отново впечатли със стил и елегантност.

А как да разпознаваме истинските материи - вижте съветите на един моден експерт:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK