Бижутата ни не са просто аксесоари - те носят спомени, емоции и често висока стойност. За да запазят блясъка и красотата си с години обаче, те се нуждаят от правилна грижа и съхранение. От златни обеци до нежни перли - всяко бижу има своите малки „капризи“.
Ето как да ги предпазите от потъмняване, надраскване и загуба на форма, за да изглеждат винаги като току-що купени:
Катерогизирайте ги по тип и материал
Всички видове материали като злато, сребро, перли и диаманти имат своите малки, но значителни особености, когато става въпрос за запазването им във времето. Тези видове бижута предполагат още по-специални грижи:
Перли
Не се съхраняват в пластмасови торбички, тъй като това блокира естествената им „дихателна“ способност - най-добре в меки памучни или копринени пликове, където малка доза влажност от кожата помага за запазване на блясъка.
Опали и други чувствителни камъни
Избягвайте излагане на силна светлина и екстремни температури. Тези камъни са хигроскопични и и могат да се напукат или обезцветят при неправилно съхранение.
Диаманти и по-екстремно устойчиви камъни
Диамантите, въпреки здравината си, могат да се надраскат един друг, както и части от метала. Препоръчително е да се съхраняват отделно, в мека кутия, на сухо и тъмно място.
За изделията от злато и сребро важат основните правила:
Правилно място за съхранение
- Избягвайте влажност и топлина: Съхранявайте бижутата на хладно и сухо място, далеч от бани и пряка слънчева светлина, което може да причини потъмняване и разрушаване.
- Използвайте влагоабсорбатор: Във влажен климат помислете за използването на малък влагоабсорбатор или поставяне на пакетчета със силиконов гел в кутията за бижута, които да абсорбират влагата.
Подходящи контейнери
- Инвестирайте в качествена кутия за бижута: Кутия с мека, устойчива на потъмняване подплата е идеална за защита на бижутата от надраскване и окисляване.
- Използвайте отделения: Разделете бижутата си в отделни отделения или малки торбички, за да предотвратите заплитане и надраскване.
- Помислете за херметически затворени опции: Херметически затворените контейнери могат допълнително да предпазят вашите предмети от въздух и влага, намалявайки потъмняването.
Организирайте колекцията си
- Закачане на колиета: За да предотвратите заплитането на верижки, закачете колиетата на кукички или специален органайзер.
- Разпраделете ги по вид: Използвайте различни отделения за пръстени, колиета, обеци и гривни за оптимална организация=
Други съвети
- Оставете "финалните щрихи" за накрая: Напръскайте парфюм, лак за коса и лосиони, преди да сложите бижутата си, за да избегнете повреда.
- Сваляйте бижутата за определени дейности: Преди къпане, упражнения или почистване, за да предотвратите повреда.
- Редовно почистване на бижутата: Почиствайте бижутата с мек сапун, вода и мека кърпа, за да премахнете потъмняването и да възстановите блясъка им. Ако обаче не можете да се справите с почистването им в домашни условия или имате някакви притеснения за състоянието им, ги заведете на почистване при бижутер.
Важно е правилно да съхранявате бижутата и когато пътувате, се местите или сте у дома между употребите. Съхранявайте бижутата в кутия за съхранение, далеч от атмосферните условия, когато е възможно, и ги съхранявайте отделно, за да предотвратите заплитането или разхвърлянето им.
Последните бижута, които принцеса Даяна носи на публична изява - вижте в следващото видео.
