Йорданската кралица Рания отдавна се е превърнала в символ на стил и елегантност. Тя е пословична с умението си перфектно да подбира облеклото, което изисква ситуацията. И не само защото подобно умение е необходимо за всяка една кралска съпруга, но и защото притежава безпогрешен вътрешен усет за естетика.

Още едно доказателство за това е вчерашната среща на най-високо ниво – заедно със съпруга си крал Абдула II, кралица Рания посети папа Лъв XIV във Ватикана, в неговата официална резиденция - Апостолическия дворец.

Това бе първа среща на краля и кралицата от Йордания с главата на Римокатолическата църква. А целта – усилията за запазване на християнските религиозни обекти в Йордания, особено мястото на Кръщението на Исус Христос – Бетания, както и сътрудничество за постигане на мир и насърчаване на ценностите на толерантност и диалог.

За случая кралица Рания бе подбрала изчистена, разкроена черна рокля, с дължина под коленете. Семпли бяха и аксесоарите – малка чанта, бижута с минималистичнен дизайн, обувки с класическа заострена форма и дантелен шал.

Единственото, което рязко се открояваше на фона на семплия сет, бе златистия колан – но съвсем точно премерен откъм големина и блясък.

Косата си Рания бе оставила свободно да се спуска по раменете – отново без помпозност и излишна показност. Върху нея, според етикета, бе поставила дантеления шал.

Очаквано, крал Абдула бе избрал за случая класически тъмен костюм, а акцентът бе тъмночервената вратовръзка.

Преди две години 55-годишната Рания и 63-годишнияАбдула отпразнуваха цели 30 години от сватбата си. За това време двамата изграждат стабилен съюз и до днес изглеждат толкова щастливи, колкото и в първия ден от брака си.

Плод на любовта им са четирите деца – престолонаследникът принц Хюсеин (31 г.) , принцесите Иман (29 г.) и Салма (25 г.), както и най-малкият – принц Хашем, който е на 20 години.

