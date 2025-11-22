Принцесата на Уелс предизвика истински фурор с най-светлия цвят на косата си, който мнозина определиха като най-шокиращата й трансформация до момента. Кейт Мидълтън най-накрая проговаря за русите си кичури и разкрива, че тайната не се крие в скъп фризьорски трик.

Истината за кичурите.

Признание за принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Щастлива годишнина.

Разговорът, който разкри тайната

43-годишната принцеса на Уелс и принц Уилям присъстваха на Кралското вариететно представление в Лондон, отбелязвайки първата си поява на червения килим от две години насам.

Снимка: Getty Images

Именно зад кулисите на бляскавото събитие Кейт бе попитана директно за по-светлия цвят на косата си. Актрисата Су Полард се обръща към кралската двойка с комплимент към Кейт.

„Харесва ми косата ви, изглежда много по-светла“, подчертава актрисата.

Отговорът на принцеса Кейт бил изненадващо обикновен: „Преди цветът ми беше кафяв, но е изсветлял от слънцето“, съобщава People.

Снимка: Getty Images

Сагата с русата коса

Снимка: Getty Images

Коментарът на Кейт слага край на месеци спекулации, които започнаха през септември. Тогава, след лятната почивка, принцесата на Уелс се завърна към кралските си задължения с най-русата коса, която някога е показвала. Това беше забележителна промяна, тъй като от сватбата си с Уилям през 2011 г. тя рядко се е отклонявала от класическия си кестеняв нюанс.

Снимка: Getty Images

Русата вълна обаче бе краткотрайна. Само два дни след публичната поява с руса коса, прическата й изглеждаше по-тъмна на мача от Световната купа по ръгби. А по време на появата й в Националния институт на федерацията на жените, Кейт вече отново демонстрира своя лъскав кафяв оттенък, към който обича да се придържа.

Последните новини

Снимка: Getty Images

Кралското вариететно представление, където Кейт разкри тайната си, беше наистина бляскаво завръщане на двойката. На събитието Кейт и Уилям се срещнаха с малки почитатели и имаха сладък момент с мечето Падингтън, което участваше в програмата.

При пристигането си, принцесата на Уелс беше посрещната от деца, като си размени шеги с тях за мечето. Кейт сподели с усмивка, че нейните собствени малчугани – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи – са големи почитатели на Падингтън.

Припомняме, че само преди броени дни на 16 ноември 2025 г. Кейт и принц Уилям отбелязаха годишнината от своя кралски годеж. Тогава, през 2010 г. те обявиха специалния ден за семейството, а Кейт показа своя емблематичен годежен пръстен със сапфир, принадлежал на покойната принцеса Даяна, поставяйки началото на една от най-обичаните кралски истории в модерната история.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK