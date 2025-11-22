Принцесата на Уелс предизвика истински фурор с най-светлия цвят на косата си, който мнозина определиха като най-шокиращата й трансформация до момента. Кейт Мидълтън най-накрая проговаря за русите си кичури и разкрива, че тайната не се крие в скъп фризьорски трик.
- Истината за кичурите.
- Признание за принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.
- Щастлива годишнина.
Разговорът, който разкри тайната
43-годишната принцеса на Уелс и принц Уилям присъстваха на Кралското вариететно представление в Лондон, отбелязвайки първата си поява на червения килим от две години насам.
Именно зад кулисите на бляскавото събитие Кейт бе попитана директно за по-светлия цвят на косата си. Актрисата Су Полард се обръща към кралската двойка с комплимент към Кейт.
„Харесва ми косата ви, изглежда много по-светла“, подчертава актрисата.
Отговорът на принцеса Кейт бил изненадващо обикновен: „Преди цветът ми беше кафяв, но е изсветлял от слънцето“, съобщава People.
Сагата с русата коса
Коментарът на Кейт слага край на месеци спекулации, които започнаха през септември. Тогава, след лятната почивка, принцесата на Уелс се завърна към кралските си задължения с най-русата коса, която някога е показвала. Това беше забележителна промяна, тъй като от сватбата си с Уилям през 2011 г. тя рядко се е отклонявала от класическия си кестеняв нюанс.
Русата вълна обаче бе краткотрайна. Само два дни след публичната поява с руса коса, прическата й изглеждаше по-тъмна на мача от Световната купа по ръгби. А по време на появата й в Националния институт на федерацията на жените, Кейт вече отново демонстрира своя лъскав кафяв оттенък, към който обича да се придържа.
Последните новини
Кралското вариететно представление, където Кейт разкри тайната си, беше наистина бляскаво завръщане на двойката. На събитието Кейт и Уилям се срещнаха с малки почитатели и имаха сладък момент с мечето Падингтън, което участваше в програмата.
При пристигането си, принцесата на Уелс беше посрещната от деца, като си размени шеги с тях за мечето. Кейт сподели с усмивка, че нейните собствени малчугани – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи – са големи почитатели на Падингтън.
Припомняме, че само преди броени дни на 16 ноември 2025 г. Кейт и принц Уилям отбелязаха годишнината от своя кралски годеж. Тогава, през 2010 г. те обявиха специалния ден за семейството, а Кейт показа своя емблематичен годежен пръстен със сапфир, принадлежал на покойната принцеса Даяна, поставяйки началото на една от най-обичаните кралски истории в модерната история.
