Известните личности често посрещат Нова година с пищни партита, бляскави събития, екзотични пътешествия - или пък в тесен кръг с близки и приятели.

Много от тях споделят празничните моменти в социалните мрежи, чрез снимки, видеа и кратки послания. Така новогодишните им пожелания достигат бързо до хиляди хора, превръщайки се във вдъхновение и символ на надежда и ново начало.

Изключение не правят и българските знаменитости. Актьори, изпълнители и риалити герои споделиха личните си празнични преживявания със своите последователи. Ето какво пожелаха те!

Натали Трифонова

За водещата на прогнозата за времето по bTV 2025 година бе изключително щастлива. Тя ѝ поднесе най-големия подарък – малкия наследник Арън. Детето се роди в края на септември и оттогава насам Натали често споделя с последователите снимки, от които се вижда колко щастлива е в новата си роля на майка. А в последните часове на изминалата година, тя написа в профила си в Instagram какви са основните задачи, които ѝ предстоят през 2026г. – да научи едно малко човече да седи, да пълзи, да направи първите си крачки и да каже първите си думи.

Глория

Празниците в семейство на обичаната попфолк певица преминават с много усмивки, подаръци и топъл домашен уют. Заедно с дъщеря си Симона, Глория обича да приготвя празничната коледна трапеза. Но, когато идва моментът да посрещне Новата година, изпълнителката предпочита пищните празненства. Затова виждаме Глория в целия ѝ блясък – в елегантна черна рокля, пред празничната елха, насред изискан ресторант. А пожеланията към феновете са повече от щедри: „Нека не броим дните и много да са ни парите! Нека да живеем лудо и всеки ден да бъде чудо! Нека зло под камък спи и по вода да ни върви! Честита Нова Година!“

Любомира Башева

Актрисата също има причини да бъде истински благодарна на изминалата година. Тя, заедно с половинката си Башар Рахал, посрещна първото си дете - малкия Анди. А сега отпразнува и първия им общ новогодишен празник – както изглежда, някъде на топло, където лимоните зреят целогодишно. И споделя положителния си поглед към живота: „Когато животът ти поднесе лимони, направи си лимонада“, завършвайки емоционално: „Чао и благодаря 2025-та - беше върховна!“

DARA

Още една звездна личност, за която 2025 г. бе наситена с незабравими емоции. Певицата отвори нова глава в живота си, казвайки заветното „да“ на своя любим Ервин Иванов, с който са заедно от 2022 г. насам. Подробности от сватбеното тържество нямаше, но пък снимките, които DARA сподели в социалните мрежи бяха достатъчно красноречиви – на тях тя буквално сияеше от щастие. Щастлива изглежда и на кадрите, запечатали блестящата ѝ новогодишна нощ. „Честита Нова година“ написа кратко, но красноречиво тя.

Благовеста Бонбонова

Тя бе сред най-„сладките“ и искрени участнички в първи сезон на романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“. Уви, нямаше шанса са срещне любовта, но пък спечели симпатиите на зрителите. А и самата тя призна, че е научила истински важни уроци с участието си в шоуто - разбрала е за себе си, че е търпелива и че може да дава втори шанс. „2025 ме научи на зрялост. Без драми. Без обяснения. Без шум.Беше годината, в която затворих врати-тихо. Изтрих номера -без гняв. Избрах себе си - не като бунт, а като мир.“ – са само част от думите, с които Блага изпрати годината. И с отворено сърце очаква следващата. „2026, идвам. Без страх. Без маски. С граници и сърце!“

Още за това как Глория посреща празниците със своето семейство - във видеото:

