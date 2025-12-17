Коледният дух вече официално владее всички – носейки топлина, светлина и надежда. Домовете се изпълват с уют и грейват в красива празнична украса и безброй светлини.

Социалните мрежи буквално преливат от снимки на празнични елхи – пред които позират популярните лица. Приповдигнатото си коледно настроение не пропуснаха да демонстрират и участничките от романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“. Ето как се подготвят те за най-светлите празници в годината.

Дениз Хайрула

Дениз определено не страда след финала на „Ергенът: Любов в рая“ и раздялата с Виктор. Напротив, тя е все така усмихната и се наслаждава на нещата, които се случват около нея. И определено е уловила коледния дух – който дори я вдъхновява, с китара в ръце, да изпълни емблематичната песен на Лейди Гага „Shallow“, точно пред пред коледната елха!

Снимка: instagram/denizhayrulanew

Благовеста Бонбонова

Блага призна, че е научила истински важни уроци с участието си в риалити шоуто - разбрала е за себе си, че е търпелива и че може да дава втори шанс. А, както изглежда, е и социално ангажирана – с откровен пост в профила си в Instagram, тя говори за хората в неравностойно положение. Позирайки пред стотици блестящи коледни светлинки. своеобразен символ на надежда, тя пише: „Хората с „недъзи“, с различия, с особености — често светят по-ярко от всички останали. Те носят светлина, родена от битки, които не са избирали, но са водили.“

Снимка: instagram/ blagovesta_bonbonova

Габриела Цонева

Габи също застава зад важна социална кауза. Снимайки своя домашен любимец пред празничната украса, тя напомня колко стресиращи за животните са празничните фойерверки. „Преди да запалиш пиратката, помисли. За теб е секунда забавление, за животните е часове истински страх“, пише тя към снимката на малкото симпатично кученце.

Снимка: instagram/brielaiconliving

Анна-Шермин

Още в началото на декември, атрактивната участничка се потопи в атмосферата на идващите коледни и новогодишни празници. Тя прекара няколко незабравими дни в Лондон в компанияата на своята майка Татяна. Там двете жени се отдадоха на удоволствия – като черен хайвер, полят с шампанско и бляскави бижута. И огромни коледни елхи.

Снимка: Instagram.com/annametusheva

Виктория Асенова

Вики така и успя да намери любовта в шоуто „Ергенът: Любов в рая“ и преживя редица разочарования. Но продължава да е изпълнена с надежда. Тя сподели красива празнична фотосесия в социалните мрежи към кото остави емоционално послание: „Тази година сърцето ми поиска много, а получи само частичка от мечтите ми. И все пак — достатъчно, за да разбера кое е най-ценното. Затова идната година желая малко, но най-важното: здраве, щастие, любов, мир и топлина. А с тях всичко останало идва само — като подарък, който ти изпраща Вселената… Стига само да вярваш!"

Снимка: instagram.com/viktoriya__asenova/

Валерия Георгиева

Финалистката във втори сезон на „Ергенът“ е все така отдадена на животните в беда - бездомни и пострадали. Едно от последните ѝ начинания е Фондация „PURE LOVE“ която насърчава отговорното отглеждане и хуманно отношение към тях. А когато не е заета с изоставените животни, Валерия, както изглежда, обича да пътува. Преди броени дни тя сподели поредица от снимки от нощен Париж, в които позира пред Айфеловата кула и сред лукса на шикозен хотел – осветен от безброй блещукащи коледни светлинки.

Снимка: Instagram.com/thegirlwiththestrays/

