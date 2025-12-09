Благовеста, позната още като Бонбонова, се появи на един по-късен етап в шоуто „Ергенът: Любов в рая“. За съжаление. Защото появата ѝ внесе много непринуденост и свежест – тя бе винаги усмихната, мила и романтична. Това не остана незабелязано от мъжете в имението на любовта и за кратко тя се сдоби с доста ухажори.
Първият човек, с който Блага влезе в привидно по-специални отношения, бе Денислав. Те имаха своята среща, веднага след която започнаха да прекарват времето си заедно, особено на вечерните коктейли и банкети.
И въпреки, че дизайнерката заяви, че намира Денислав за „изключително харизматичен", мнозина от останалите участници я заподозряха в не съвсем искрено отношение към младия мъж. Още повече, че тя сподели, че ако пристигне „по-подходящ“, може и да се „пренасочи“.
Както и се случи. Блага отказа да даде цвете на Денислав на церемонията на розата, следствие на което той бе принуден да напусне предаването.
Нова тръпка
За кратко време Бонбонова успя да намери нова тръпка в лицето на Денис. Той се присъедини към шоуто почти към неговия край. Но това не попречи двамата да се намерят и да изразят чувства един към друг.
"Пандишпанче" - това бе обръщението, което с много мили чувства Денис се обръщаше към Блага.
И за краткото време, което имаха възможност да споделят заедно, те се отдадоха на романтика и красиви преживявания. Дори успяха да представят родителите си един на друг.
Роза вместо пръстен
„Дойдох тук да търся не принц, а партньор“, смело заяви Блага непосредствено преди големия финал. Думите ѝ бяха посрещнати с усмивка, прегръдка и целувка от страна на Денис.
Но въпреки разбирателството и топлите чувства между двамата, на финала на предаването Блага не получи това, което очакваше – тъй като окончателното решение на Денис бе да предложи роза, а не пръстен.
Това предизвика силно разочарование у дизайнерката. "От думите му разбирам, че не е готов да ми даде пръстен. Може би не е правилното време и момент. Колко още... не знам... Когато - тогава. Натъжава ме това, че нямам много време!" - каза през сълзи Блага след края на предаването.
