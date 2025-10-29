Още с влизането си в рая Благовеста Бонбонова предизвика смесени реакции сред участниците. Тя имаше възможността да покани един мъж на среща. След две бързи срещи с Виктор и Тихомир, тя направи своя избор и грабна Тихомир навън.

Двамата обиколиха красивите улички на града, потанцуваха бачата и се опознаваха в хода на разходката си. Участниците от "Ергенът:Любов в рая" се насладиха на живописни гледки и приятно време заедно.

"Чувствам се отпусната в компанията на Тишо и въпреки възрастовата разлика, усещам някакъв вид привличане", сподели Блага пред камерите.

Те се насочиха към таверна с богата история, където пиха узо, опитаха вкусни ястия и се забавляваха. След като Бонбонова разбра, че Тихомир не е опитвал узо се пошегува:

"Хвани си кака да те отрака!"

Тя не пропусна да го попита за Виктория и техните отношения. Тихомир остана категоричен, че няма как да се получат нещата между тях, въпреки че вижда, че тя проявява интерес към него.

Той ѝ сподели за своите впечатления за двойките в рая, както и към кои дами е имал симпатии, когато е влязъл.

Как протече целият им разговор - вижте тук:

Блага и Тишо се прибраха в имението с приповдигнато настроение, като той я носеше на конче.

"Такъв мъж като него със не пожелавам на никого, дори на най-големия си враг! Не знам колко дни тя тича по него, прегръщат се, а накрая той с Хени, Блага, утре ще дойде трета и с нея ще отиде, тя си върви по него, горкичката", коментира Габи за взаимоотношенията на Тихомир и Виктория.

Как реагира Виктория на близостта им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK