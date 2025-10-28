Времето в рая сякаш минава неусетно и все повече участници започват да си признават за своите истински чувства. След като Джан Микеле и Габриела, и Филипа и Йовица си признаха, че са влюбени, в епизод 38 още един мъж разкри намеренията си към своята половинка.

След напрегнатата церемония на розата Дениз и Виктор се отделиха, за да поговорят насаме.

"Знаеш ли кое е едно от нещата, което много ми харесва в теб - че не мога да те чета като отворена книга, толкова рядко срещам такива хора", сподели ѝ Виктор.

Това качество на Дениз често не му харесва. Изглежда потайността на психоложката го кара да се чувства несигурен понякога. Той има своите "хипотези" за нейното държание:

тя обича да играе "социални игрички, на котка и мишка"

тя е много харесвана и е свикнала да получава всичко наготово

След моментите им на близост, той остана емоционален и призна на Дениз, че "ляга с мисълта за нея, става с мисълта за нея". Той я попита:

"Не е ли очевидно? Влюбен съм в теб и не е от днес, не е от вчера."

Целият им разговор - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

