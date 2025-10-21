Още по време на скаутския лагер на мъжете, далеч от рая, се зароди конфликт между двамата от ергените. Виктор обвини Орлин в поведението си към момичетата, като му сподели, че всички във вилата смятат, че е гей. Проблем ли е различната сексуална ориентация за участниците?

На банкета, участниците заедно обсъдиха случилото се в хижата, както и спекулациите, които момичетата имат за Орлин.

След като някои изразиха мнението си по темата за различните сексуални ориентации, Натали не успя да замълчи:

"Цялото това нещо е абсурдно! Много грозно, изключително грозно поведение!"

Тя защити своята половинка и застана срещу убежденията на някои от мъжете. Тя смята, че след мъжкия "инцидент", далеч от момичетата, нещата повече няма да бъдат същите в имението.

Орлин продължи дискусията, като попита останалите как биха реагирали, ако някой ден детето им им сподели, че е гей. Този въпрос превърна банкета в истински дебат!

"Със сигурност не би ми станало приятно. Може би ще се откажа от него с държавен вестник", отсече Красимир.

Дениз не прие този отговор за валиден и сподели пред камерите:

"Красимир най-вероятно един ден ще има такъв син".

Всички отговори - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK