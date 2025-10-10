Мъжете прекарват сравнително спокойно моментите, далеч от жените. Заедно обсъждат възможните ситуации, които могат да се случват с половинките им, докато те отсъстват от рая. Темата на разговора обаче бързо пое в друга посока.

Йовица, Калоян, Орлин, Виктор и Петър разгледаха вероятностите, които могат да се случат, когато се появят нови участници. В хода на разговора им се открои мнението на Орлин, с което останалите не се съгласиха. Той им сподели, че заедно с Натали, с която вече имат взаимоотношения, смятат, че ако се появят хора, които са по-подходящи за тях, пътищата им ще се разделят безпроблемно.

Другите момчета също споделиха мнението и опита си от дългогодишните отношения, които са имали в миналото. Той обаче запази позицията си:

„Резултатът при всички ни е еднакъв. В момента никой от нас не е във връзка и затова сме в това предаване!

Той се почувства нападнат от тях и не можа да разбере техните гледни точки.

Тонът на разговора се вдигна, а ситуацията стана разгорещена.

„Орли, ти сам си си най-големият враг тук, братле. Цялата къща вече говори, че си гей, че не знаеш как да се държиш с жените“, отсече Виктор.

Това още повече агресира Орлин и той не успя да замълчи пред редакторите.

Целият скандал – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

