"Ергенът: любов в рая", епизод 25 ще бъде запомнен с много култови реплики. Повечето от тях са на един от новите участници - Радослав. Освободеното му поведение на партито предизвика множество разнопосочни реакции.

Култови фрази от "Ергенът: любов в рая", еп. 25

"Радослав кръжеше като гларус над плячка" – Виктория

„Няма как да харесваш мъже Дева, защото мъжете Дева сме като горчиво уиски – не сме за всеки. Иначе се превръщаш в евтина наливна бира“ – Радослав



„Стига сме стояли като харпии над тях“ – Петър

“Мъжете трябва да се разкриват само за близките си. Един мъж трябва да показва слабостта само пред жена си“ – Радослав

“Почти винаги са ми казвали едно и също – приличаш на женкар. Никога не са били прави." – Тихомир

Снимка: Филип Станчев

"Аз като по-стар човек съм ви дал мръвката на вас, после ще дойда аз за мършата - квото е останало да обера.“ – Радослав

"Момичетата ги водят на бар, нас - при мечките" – Виктор

"Това момче не знам къде си мисли, че се намира, обаче не сме в пернишката дискотека" - Киара за Радослав

"Яйцата са полезни, мъжете са само вредители" – Киара

"Просто си гаден човек, бате, усещам го и не ме кефиш! Това е целата истина! Гадна си и в червата и те усащам. – Лили за Виктория.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

