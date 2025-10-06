Откровеният в „Ергенът: Любов в рая“ продължават. Участниците са събрани за поредния си банкет, в рамите на който трябва да споделят най-съкровените си мисли и преживявания.

Един от най-провокативните въпроси е: колко е пари са ви достатъчни, за да сте щастливи?

Дениз бърза да отговори, казвайки, че една жена се чувства истински добре, когато е независима и не разчита на мъжа до себе си.

„На мен лично ми трябват около пет-шест хиляди на месец, за да си подсигуря всичко, от което има нужда“ бърза да отговори на свой ред Кристина.

Снимка: bTV

„Аз мисля, че има хора, които ядат филии с чубрица и са щастливи и такива, които ядат филии с хайвер и пак са нещастни. А и пет хиляди лева на месец не е сума особено лесно постижима България“, категоричен е Петър.

Съвсем не изненадващо, е крайното мнение на Шермин. „Парите, които са ми нужни на месец са около 20 хиляди лева“, категорична е тя.

А отговорът на Краси на това изказване е: „Дупе знае две и двеста!“ И допълва, че е имал периоди, в които е изкарвал и малко пари, както и такива, в които е получавал много.

„И мен животът ме е научил, че мога с две, мога и с двеста“, включва се Филипа, която до момента се откроява като една от най-трезвомислещите участнички в предаването.

Орлин споделя, че идва от добро семейство, което го е научило да бъде скромен и да цени парите – и може спокойно да живее с около 2000 лева на месец.

Какво обаче сподели Киара и защо за пореден път всички скочиха срещу нея и защо Шермин каза, че „никога не е излизала с мъж само заради финансовото му състояние" – вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK