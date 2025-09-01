Орлин Софрониев е един от младите и атрактивни участници в "Ергенът: Любов в рая", но и... кметски син. Баща му е кмет на Монтана от 1999 г. до ден-днешен. Въпреки високия статус на семейството, Орлин е земен, а общуването с него е лесно и непринудено.

Твърди, че никога не се е влюбвал истински и не бърза да задълбочава връзките си. Първо иска да се увери, че партньорката му харесва повече него, отколкото статуса му на кметски син.



Изискванията му са високи - търси красива, екзотична, интелитентна жена с чувство за хумор.

Какво работи/учи Орлин Софрониев?

Музикант, певец и продуцент, завършил в САЩ.



Какво е семейството на Орлин Софрониев

"Аз съм космополит, който живее в Монтана. Баща ми е кмет там.



Защо се записва в "Ергенът: Любов в рая"?

Тук съм по идея на баба ми.

Има обща песен със Симона Загорова - "Влюбени". В друг от музикалните му проекти пък участва Саня Борисова. "Кючека на кмета" е негова продукция, посветена на всички "градоначалници".

