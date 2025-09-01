Орлин Софрониев е един от младите и атрактивни участници в "Ергенът: Любов в рая", но и... кметски син. Баща му е кмет на Монтана от 1999 г. до ден-днешен. Въпреки високия статус на семейството, Орлин е земен, а общуването с него е лесно и непринудено.
Твърди, че никога не се е влюбвал истински и не бърза да задълбочава връзките си. Първо иска да се увери, че партньорката му харесва повече него, отколкото статуса му на кметски син.
Изискванията му са високи - търси красива, екзотична, интелитентна жена с чувство за хумор.
Какво работи/учи Орлин Софрониев?
Музикант, певец и продуцент, завършил в САЩ.
Какво е семейството на Орлин Софрониев
"Аз съм космополит, който живее в Монтана. Баща ми е кмет там.
Защо се записва в "Ергенът: Любов в рая"?
Тук съм по идея на баба ми.
Има обща песен със Симона Загорова - "Влюбени". В друг от музикалните му проекти пък участва Саня Борисова. "Кючека на кмета" е негова продукция, посветена на всички "градоначалници".
Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK