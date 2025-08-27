Остават броени дни до старта на най-романтичното предаване - Ергенът: Любов в Рая, където участниците се впускат смело да търсят своята половинка. Този път дестинацията, на която се снима риалити шоуто е истински рай на Земята - остров Родос, Гърция. Там романтиката среща историята, а драмата се разиграва сред древни руини и безкрайни морски хоризонти.

Екзотика, красив пейзаж и безкрайни любовни трепети очакват участниците в новия сезон на "Ергенът:Любов в Рая". Сам по себе си остров Родос наистина носи усещане за рай, копнеж и свобода. Красиво, древно и дори леко мистично, това място определено е специално. Остров Родос е най-големият от Додеканезките острови в Гърция. Формата му е досущ като острие на стрела, но дали ще има любовни стрели в сърцата на участниците - предстои да разберем.

Цветове, уют и романтика на плажа

Още от първите кадри се вижда, че романтичните срещи и приключения ще се случват сред приказна атмосфера – на самия морски бряг. На пясъка има изградено стилно шатро с ярки оранжеви завеси, които създават усещане за топлина и екзотика. Под тях са разпръснати десетки меки възглавници в различни цветове - от наситено синьо и лилаво, до нежни пастелни нюанси. Това е пространство, което предразполага към близост, дълги разговори и споделени топли мигове.

Морето като най-красив декор

Едва ли има по-пленителна гледка от тази на синьото море като фон за най-интимните признания и първи стъпки към опознаване на другия отблизо. Залезите, меките възглавници и горещия пясък правят романтичната картина дойстойна за сцена от филм.

Снимка: Getty Images

Бохо изящество - смесица от индийски интериор и топъл пясък

Забелязваме още един важен детайл - шарен бохо пуф. Ниска мебел, която се използва за сядане и е изключително удобна. С пъстри цветове, шарени внимателно изработени платове и декорации с пискюли - определено ще впечатли участниците и ще създаде уютна обстановка за двойките.

Снимка: Getty Images

Легенди, древност, чудеса - ето какво не знаем за остров Родос

Исторически островът е известен с Родоския колос, едно от Седемте чудеса на света. Средновековният град е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Остров Родос има форма на острие на стрела, дълъг е 79,7 км и е широк 38 км.

Населението му е около 110 000 души, от които 60 000 живеят постоянно в град Родос, главният обществен център на острова.

Град Родос се намира в най-северния край на острова. Включва антична част, но и модерно търговско пристанище.

Отличава със мек и топъл средиземноморски климат.

Важни паметници на остров Родос - Акропола в Линдос, Акропола в град Родос, древните градове Ялисос, Камирос, археологическия музей, губернаторския дворец, средновековния град Родос, пощата в град Родос и приюта Света Екатерина.

Снимка: Getty Images

А какво гласи легендата за острова?

Според митове, островът е подарен от Зевс на Хелиос. Легендата разказва, че когато Зевс поделял островите сред останалите богове, Хелиос бил забравен. За да поправи стореното, главния бог на Олимп, дал на Хелиос първата суша, която видят. Това бил прекрасния остров Родос.

Снимка: Getty Images

Повече за романтичното предаване Ергенът: Любов в Рая - научете тук:

А къде са снимани предишните сезони на предаването - вижте тук:

