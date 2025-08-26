Броени дни остават до старта най-романтичното предаване - Ергенът: Любов в рая. Горещи приключения, дива страст, интриги - един сезон с неподправена искреност и изострена емоционалност. Но какво различно ще се случи този сезон?

Кога започва "Ергенът: Любов в рая"?

Официалният старт на риалитито вече е ясен - започва на 1 септември по bTV от 21:30ч. с водеща Райна Караянева.

Къде се снима "Ергенът: Любов в рая"?

Новият сезон е заснет на остров Родос. В живописна и екзотична локация, далеч от ежедневието, участниците получават възможност да открият любовта. Сред безкрайна красота те ще изживеят емоционални възходи и падения, докато се борят да привлекат вниманието на човека, който е обект на тяхното желание. "Ергенът: Любов в рая" е за всички онези мъже и жени, които знаят как да палят искри и страсти, обичат да флиртуват и да се забавляват. Всеки един участник ще внесе своя чар, автентичност и индивидуалност, превръщайки най-горещото риалити в българския ефир в динамична и увлекателна продукция.

Какви са правилата на играта този сезон?

Остров Родос събира красиви жени и мъже, които са готови да се срещнат лице в лице както с любовта, така и с разочарованието. Не ги е страх да загубят, но и определено знаят как да печелят. С хъс и откритост, потенциалните двойки са с диви сърца и пъстри характери. Дали обаче ще успеят да намерят своята половинка, с която да споделят обич, уют и топлина – предстои да разберем.

Кой ще води "Ергенът: Любов в Рая"?





Водещ и свидетел на всички събития в къщата на любовните страсти ще бъде актрисата и модел Райна Караянева, която за първи път влиза в ролята на водеща на риалити формат.

„Да бъдеш част от този формат означава да си близо до най-силното – до зараждането на любовните искри. В този свят, в който всичко се случва на бързи обороти, "Ергенът: Любов в Рая" ни връща към момента – към трепета, към очакването, към това, което наричаме истинска емоция, когато се впуснем във флирта, когато изпитваме страст“, споделя тя.

За какво се борят участниците?

Някои от участничките са категорични, че няма да се задоволят с по-малко от това, което заслужават, и влизат в предаването с искрената надежда да намерят любовта. От своя страна пък, част от господата смело заявяват, че търсят хубава и интелигентна дама, но в крайна сметка влизат в шоуто, за да се забавляват и оставят на съдбата да реши какво ще се случи по време на това приказно приключение.

„Ергенът: Любов в рая“ е реализиран в много страни по света, за зрителите в САЩ и Австралия, предаването е тотален хит.

Вижте повече за Ергенът: Любов в рая - тук:

