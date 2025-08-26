На 26 август е роден Крис Пайн. Той придобива световна слава едва след като поема ролята на младия капитан Джеймс Т. Кърк в „Стар Трек“.

ОВЕН

Семейните проблеми ще ви изнервят, защото сте прекалено заети и нямате време за дома и близките си. Вечерта се постарайте да зарадвате любимия се с романтична вечеря, ако искате да изживеете сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Време е несемейните жени да помислят за създаване на семейство и да се огледат за подходящия партньор, ако още не са го срещнали. Можете да се отдадете на сексуални удоволствия, само ако сте сигурни в чувствата си.

БЛИЗНАЦИ

Ако имате сериозна връзка или сте семейни днес съдбата ви позволява да изразите любовта си и да създадете хармония в семейните отношения. Сексът ще ви зареди с добро настроение и ще ви освободи от напрежението на работното място.

РАК

Опитайте да си върнете добрите отношения с любимите си хора. Не съсипвайте хармонията заради нежеланието ви да се лишите от свободата си. Не се притеснявайте, че сексът може да ви обвърже с интимния ви партньор, ако все още не сте готови за създаване на семейство.

ЛЪВ

Не разчитайте романтичните запознанства да се превърнат в трайни връзки. Не споделяйте с околните любовта си, за да не изживеете разочарование. Не пропускайте да докажете на любимия си, че сексуалният ви живот с него е удоволствие за вас.

ДЕВА

За пореден път ще се занимавате със семейни проблеми, свързани с наследство. Заради чувствата ви може да се опитват да ви изнудват да препишете нещо на роднините на съпруга ви. Най-добре е вечерта да изясните проблема и да вземете решение за вашето бъдеще.

ВЕЗНИ

Отложете семейните разговори за вечерта, защото личният ви живот се развива по начин, който изисква да преразгледате отношенията с партньора си. Сексуалният ви живот е проблемен. Причината този път е във вас, защото не се чувствате достатъчно обичани и сте се затворили в себе си.

СКОРПИОН

Вечерта разрешете семеен проблем, свързан със съмнение за изневяра. Хармонизирайте семейните отношения. Уговорете романтичните срещи. Колкото и да сте уморени и обсебени от успехите си, не пропускайте сексуалните удоволствия, които ще ви заредят със сили.

СТРЕЛЕЦ

Точно в този ден сте в състояние да разрешите много семейни проблеми. Брачният ви партньор ще ви създаде проблеми заради нежеланието ви да пътувате и да се отдадете на чувствата си. Влюбените могат да се отдадат на сексуални удоволствия. Несемейните жени могат да споделят чувствата си.

КОЗИРОГ

Жените да очакват ново увлечение или флирт. Мъжете да се пазят при нови познанства или среща със стари обожатели, защото ги очакват неприятности. Вечерта бъдете искрени в чувствата си. Ако са споделени, се отдайте на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Важно е да се съобразявате с мнението на човека до себе си, особено ако не сте семейни и искате да намерите своята половинка. Сексуалните удоволствия няма да ви липсват, ако не сте прекалено упорити и се съобразявате с желанията на партньора си.

РИБИ

Следобед посветете времето си на разрешаване на семейни проблеми. Чувствата ви са споделени. Въпреки това в интимните отношения около вас се вихрят бурни страсти. Не се надявайте на бързо сдобряване, ако сте се изпокарали.

