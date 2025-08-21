Зорица Дукич решава да се впусне в големия бизнес, след като печели сръбския формат на риалити предаването "Двойки". Заедно с партньора си делят голямата награда - 250 000 евро. За да ги умножи, тя прави нещо интересно - изчезва!

Зорица Дукич става известна в Сърбия с участието си във формата, но след това решава да приключи с риалити кариерата си. Брюнетката отваря абсолютно нова страница в живота си и решава да стане милионер. Ако някой все още твърди, че жените не знаят какво искат, тя е категоричното опровержение.

Зорица спира обществените си изяви и се отдалечава от медийното внимание. Това й помага и да се концентрира повече върху другите си занимания, които не са свързани с формата.

Зорица Дукич изчезва от общественото внимание и става милионер!

Тя инвестира парите, които печели в риалити шоуто, като първо отваря салон за красота. Неговото име е Lepote.

След това харчи част от средствата за външния си вид. Според Zenski Magazin в момента тя изглежда "безупречно".

Как е изглеждала Зорица преди и сега - разгледайте в Галерията.

Какви корекции си прави Зорица?

Тя увеличава устните и гърдите си. Това драстично променя външния й вид, но ако се вярва на коментарите в социалните мрежи, Зорица го направи умерено и със стил.

Слухове за проституцията

Промяната във външния й вид предизвиква и много негативни коментари. Много от тях я обвиняват, че след като е станала известна в риалити формата, е започнала да предлага платени секс услуги.



Нейният отговор по темета звучи така:



"В четвъртия сезон на "Двойки" имаше много момичета със съмнителен морал. Вярно е, че съм попадал в ситуации, в които, ако сте в интелектуална среда, се срамувате да кажете, че сте били в риалити шоу. За съжаление всички веднага го свързват с проституцията. Но, не, не съм била в каталог за проститутки!"

Тъй като беше в центъра на скандал заради най-старата професия, Зорица Дукич се закани, че всеки, който спомене името й в този контекст, ще се озове в съда, пише kurir.rs.

"Разбира се, че познавам такива момичета. Всички ги познаваме. Много от тези момичета са преминали през програми, за да повишат цената си, да бъдат включени в списъка, да печелят малко повече, което е в голяма ущърб на реалността. По този начин те опетниха имената на всички тези формати и участниците, които дойдоха след това, за да печелят пари или да популяризират бизнеса си", казва Зорица пред медиите.