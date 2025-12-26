Празниците тази година в звездното семейство на Глория и Симона Загорова преминаха с много усмивки, подаръци и топъл домашен уют. Двете споделиха в студиото на „Преди обед“ как са прекарали Коледа и какви са любимите им семейни традиции.

Споделеност и уют 

„Отново бяхме заедно на масата в нашия дом – с дядо Коледа и всичко както трябва“, разказа Симона. Цялото семейство е било заедно, въпреки натоварения график на двете певици.  А любимите коледни специалитети на Симона Загорова са тестените неща – бухнали питки и баници.

„Много обичам да меся, обичам да правя бухнали питки, докато пък баба прави страхотна содена питка", добави тя.

На въпрос кой прави сърмите, Симона уточни, че това е традиция на майка ѝ Глория: „Тя ги приготвя изключително добре всяка година – и пържолки, и сърми.“

Що се отнася до организацията на празника, талантливата Глория обясни, че у дома графикът винаги се променя според ангажиментите: „Декември е изключително натоварен месец, всеки има участия и пътувания. Но винаги се справяме – всичко е готово навреме и всички седим заедно на празничната трапеза.“

Целия разговор гледайте във видеото тук и най-отгоре.

