Певицата Симона Загорова бе сред най-специалните гости на изключително бляскав и емоционален юбилей – този на нейната обичана баба - Пепи. Жената навърши забележителните 80 години.

Симона сподели личните си преживявания и снимки от празника, които бързо предизвикаха вълна от умиление в социалните мрежи. Тя публикува кратко, но изпълнено с нежност послание към юбилярката.

„Моята баба - Пепи на 80. Обичаме те“, пише певицата в своя Instagram профил.

Прати в бяло, черно и златисто

Семейството е избрало стилна и класическа гама от цветове за тържеството, издържана в елегантна палитра от бяло, черно и златисто. Декорът и тоалетите на гостите създават допълнително усещане за лукс и празник, превръщайки събитието в наистина бляскаво преживяване.

Звездата на вечерта, баба Пепи, изглежда ослепително, облечена в бяла риза и черен елек, декориран със златисти капси. Тоалетът й е перфектно съчетание на елегантност и модерен акцент.

Симона Загорова също се вписва идеално в дрескода с изцяло черен тоалет по тялото, който подчертаваше нейния изискан стил. Най-малката дама в семейството, дъщерята на Симона – Галина, грее като ангел в нежна бяла рокля.

Семейна радост без Глория

Въпреки че на кадрите липсва попфолк примата Глория, това не помрачава атмосферата. Фокусът е изцяло върху дълбоката семейна обич и емоцията, която се предава през поколенията – от баба Пепи, през Симона, до малката Галина.

