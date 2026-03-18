Всеки, който планира пътуване, има огромен избор. Но сега има ясен отговор койт е най-добрият град. Британското списание „Time Out“ е избрало 50-те най-добри града в света за 2026 г.

Анкетирани са 24 000 жители на градове от цял свят. А за крайното класиране се включват и допълнени оценки от вътрешни и външни експерти. Ключови категории за определяне на найдобрия град са:

хранене и напитки,

изкуство,

култура и музеи,

нощен живот

любов, романтика и чувство за общност

Кой е победителят?

Мелбърн - град в Югоизточна Австралия, оглавява класацията. Градът е особено популярен сред младите жители.

Хората харесват в Мелбърн разнообразните кулинарни вкусотии. 92% от жителите хвалят предлаганите от него изкуства и култура. 77% открояват оживения нощен живот. Друго, което привлича много интерес към мястото, са многобройните големи спортни събития, като например Откритото първенство на Австралия и Гран При на Австралия от Формула 1.

Модерни квартали, оживени улици, барове на покриви и необичайни галерии са част от локациите, които правят образа на града автентичен и заради това той е предпочитан.

Припомняме, че 7 поредни години Мелбърн беше избиран за най-добър град за живеене и от "The Economist".

Кои са останалите градове в класацията

Шанхай е на второ място в класацията. По отношение на достъпността, той дори постига най-висок общ резултат. 88% от местните жители казват, че храненето навън е евтино. 90% също така смятат, че посещенията на кафе и кино са изгодни.

Как цъфтят вишневите дъвета в Шанхай - вижте във видеото.

На третото място се класира Единбург. Шотландската столица впечатлява с отлична храна, атрактивни зелени пространства и оживена сцена на изкуствата и културата.

94% хвалят удобството за пешеходци. Освен това, до 2026 г. жителите на Единбург са сред най-щастливите. 91% съобщават, че се наслаждават на ежедневните си преживявания.

Снимка: iStock

Къде е България?

Лондон, Ню Йорк, Кейптаун, Мексико сити и още запълват класацията. На 40 място е близката ни Атина. На последните места са Лисабон и Богота.



Къде е България? За съжаление, нито един град от родината ни не се класара според изданието. София обаче влиза в друга класация на Time Out, а именно за най-евтините градове в Европа. Столицата ни заема 7-о място.

