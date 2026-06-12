Тейлър Суифт е безспорно една от най-коментираните знаменитости през последните дни. Поп звездата направи серия от изненадващи появи, които моментално се превърнаха във водеща тема в светските медии.

Първо тя се появи на премиерата на анимационния филм „Играта на играчките 5“ в Лос Анджелис, където прикова всички погледи с елегантна визия и характерния си моден почерк. Малко по-късно Суифт беше забелязана и на четвъртия мач от финалите на НБА в Ню Йорк, където отново демонстрира, че присъствието ѝ на всяко събитие е гаранция за сензация.

Блясъкът на Залата на славата

Кулминацията на звездната ѝ седмица беше церемонията по въвеждането ѝ в Залата на славата на авторите на песни. Американската поп звезда стана най-младата жена, приета в Залата на славата, съобщават от Associated Press.

За специалната вечер певицата заложи на истинско модно изявление – черна рокля без презрамки от Givenchy, изработена по поръчка, с драматична висока цепка от една страна и фина флорална бродерия по корсажа и полата.

Визията беше завършена с черни обувки на висок ток, златни бижута и деликатен блясък, който подчертаваше класическата ѝ елегантност.

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Косата на изпълнителката на „Cruel Summer“ беше прибрана в изискана прическа, а червеният ѝ подписан грим придаде финалния холивудски щрих на появата, за която модните критици вече говорят като за една от най-стилните на годината.

Снимка: Getty Images

Зад кулисите на бляскавата вечер стоеше и най-близкият човек до нея – годеникът ѝ Травис Келси, който беше сред гостите на събитието заедно със своята майка Дона, както и майката на Тейлър – Андреа. Присъствието им допълнително подчерта подкрепата, която певицата получава в най-важните моменти от кариерата си.

Емоционалната страна на успеха

Стивън Спилбърг отдаде почит на творчеството на певицата, като подчерта силното емоционално въздействие на нейните текстове. Бяха изпълнени и версии на нейни песни от други артисти.

По време на събитието Тейлър сподели и по-личен поглед към творческия си процес. Тя разказа, че с времето писането на песни се е променило за нея – от емоционално „изливане“ на чувства в ранните ѝ години до по-зряло и осъзнато изкуство, в което личните преживявания се превръщат в истории с по-дълбок смисъл.

„Важно е и когато си в началото на 20-те си години и има някой, с когото не бива да говориш, и не искаш да му се обадиш, защото е вреден за теб и е токсичен. Така че... го пишеш в песента и там живее - почти като метод за самоконтрол, самосъхранение или нещо подобно“, споделя певицата пред The New York Times.

Снимка: Getty Images

Суифт насърчи младите автори на песни да следват страстта си и да останат верни на това, което обичат да правят.

Сред новите членове на Залата на славата тази година са още Аланис Морисет, Кени Логинс, както и съоснователите на групата KISS - Джийн Симънс и Пол Стенли. Отличен беше и продуцентът и автор на песни Трики Стюарт, създал хитове като Umbrella и Single Ladies.