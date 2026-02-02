Шестдесет и осмата церемония за наградите "Грами" се открои с някои знакови моменти, сред които бяха първите награди "Грами" за Далай Лама и кей-поп музиката, както и постигането на статут ЕГОТ от режисьора Стивън Спилбърг, предаде Асошиейтед прес.

Далай Лама спечели първата си награда "Грами" в категорията за аудиокнига. "Аз не съм Далай Лама", пошегува се актьорът Руфъс Уейнрайт в речта си при получаването на статуетката. "За мен беше привилегия да участвам в този проект".

Снимка: Getty Images

Хитът Golden от анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" беше отличен в категорията за песен, написана за визуални медии. Това е първият път, когато кей-поп изпълнител печели "Грами". Авторите на песента говориха на английски и корейски, насочвайки вниманието към двуезичния характер на песента.

Наградата за музикален филм отиде при Music for John Williams. Това означава, че режисьорът Стивън Спилбърг официално спечели първата си награда "Грами". Прибавяйки отличието към колекцията си, Спилбърг се присъедини към елитния клуб на носителите на ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони".

Снимка: Getty Images

Сред звездите, постигнали този статут, са също Одри Хепбърн, Упи Голдбърг, Елтън Джон, Андрю Лойд Уебър, Джон Леджънд, Дженифър Хъдсън. Списъкът на носителите на ЕГОТ включва 22 имена, ако се броят само състезателните награди.

Стивън Спилбърг има три "Оскар"-а - два за "Списъкът на Шиндлер" и един за "Спасяването на редник Райън". Режисьорът е носител и на 12 награди "Еми", както и на награда "Тони" като продуцент на мюзикъла A Strange Loop.

Джон Уилямс, за филма за който Спилбърг получи "Грами", е американски композитор, автор на музиката за повече от 150 филма, включително поредиците "Междузвездни войни" и "Хари Потър", и филми като "Челюсти", "Извънземното", "Списъкът на Шиндлер" и други. Самият Уилямс е носител на пет "Оскар"-а , четири награди "Златен глобус" и 24 награди "Грами".

Снимка: Getty Images

Впечатляващите 86 награди "Грами" бяха връчени преди предаваната по телевизията церемония с водещ Тревър Ноа - за шести и последен път.

Синтия Ериво и Ариана Гранде бяха отличени в категорията за най-добро поп/дуо изпълнение на за Defying Gravity. Ериво и Гранде не се появиха лично, за да получат наградата.

Британският музикант и актьор Йънгблъд спечели първата си награда "Грами" за рок изпълнение за кавър версията си на Changes (live from Villa Park) на Black Sabbath, която той изпълни на последния концерт на Ози Озбърн. Озбърн, който почина миналата година, беше почетен на церемонията от музиканти като Пост Малоун, Андрю Уот, Чад Смит, Дъф Маккагън и Слаш.

Хардкор бандата Turnstile също се сдоби с първо "грамофонче" в кариерата си - за рок албум, а по-късно и за метъл изпълнение.

The Cure спечелиха приза за алтернативна музика, но не можаха да присъстват на награждаването.

Певицата FKA Twigs спечели първата си награда "Грами" за най-добър денс/електронен албум за EUSEXUA, като стана едва втората чернокожа жена, отличена в тази категория.

"Всички латиноамерикански деца в квартала, които гледат, всичко е възможно", каза рапърът Лефти Гънплей, който също се нареди сред изпълнителите, получили за първи път заветното "грамофонче". Той беше отличен в категорията за рап изпълнение за участието си в TV Off на Кендрик Ламар.

Сред останалите призьори се наредиха Наталия Лафуркад, която получи отличието за най-добър латино поп албум за Cancionera, и CA7RIEL & Paco Amoroso, които спечелиха наградата за най-добър латино рок или алтернативен албум за Papota. Това е първата им награда от първата им номинация. В речта си на испански език те благодариха на родната си страна Аржентина и на цяла Латинска Америка.

Келани спечели първото си отличие "Грами" за ритъм енд блус изпълнение, а по-късно и второто за ритъм енд блус песен.

