Наградите „Грами“ не са само събитие, посветено на музиката – те са и арена за истински модни изявления. За почитателите на модата това е една от най-вълнуващите вечери в годината, когато червеният килим предлага безкрайно вдъхновение за нестандартни облекла, прически и грим.



Много звездни личности се появиха с впечатляващи визии на 68-ата церемония ма наградите "Грами", залагайки както на вечни класики, така и на екстравагантни модели.

Лейди Гага

Лейди Гага направи драматично впечатление със зашеметяващата си рокля, „обсипана“ с дълги черни пера. Силуетът бе втален, а акцентите бяха дългият шлейф и високата „вампирска“ яка.

Снимка: Getty Images

Зара Ларсон

Шведската изпълнителка демонстрира изваяната си фигура със златен кроп топ с едно рамо и съответстваща макси пола с пайети. Бляскавата ѝ визия в стил „русалка“ бе перфектно допълнена от вълнистата руса коса, стигаща до ханша.

Снимка: Getty Images

Хайди Клум

Супермоделът не се поколеба да подчертае извивките си в прилепнала латексова рокля. Смелата миди рокля в карамелен цвят беше моделирана по тялото ѝ, с илюзия за разкъсан подгъв и голота.

Снимка: Getty Images

Чапъл Роан

Визията на американската певица определено бе сред най-коментираните на вечерта. Роан се появи с персонализиран модел на Mugler, който бе дързък дори по нейните стандарти: прозрачна, тъмночервена шифонена рокля, спускаща се пиъсинг на гърдите и плавно падаща по тялото ѝ в дълъг шлейф отзад. Роклята беше допълнена от основа тип „втора кожа“, покрита с впечатляващи татуировки.

Снимка: Getty Images

Парис Хилтън

Парис Хилтън отлично знае как да съчетае строг стил с блясък. Със стратегически разположени декорации от мъниста звездата деликатно намекна за тенденцията „гола рокля“.

Снимка: Getty Images

Сабрина Карпентър

Сабрина Карпентър показа една по-романтична страна от себе си – избирайки блестяща бяла рокля, която спокойно може да се сравнява с тази на Пепеляшка, например. С ръкави тип „пелерина“, богато украсен корсаж, подчертаващ фигурата ѝ, и многопластова пола, роклята на певицата на „Espresso“ наистина изглеждаше като извадена от приказка.

Снимка: Getty Images

Джъстин и Хейли Бийбър

Сякаш още повече да подчертаят факта, че са двойка, Джъстин и Хейли бяха заложили на координирани тъмни дрехи. И бяха истински крал и кралица на стила със своите шик визии - певецът с обемен костюм, а моделът с полупрозрачната си рокля без презрамки.

Снимка: Getty Images

Адисън Рей

Адисън Рей внесе свеж прочит на класическата бяла рокля, като добави дълбоко, извито деколте, ниска талия и асиметрична пола. Певицата бе успяла да събере толкова много и наистина впечатляващи детайли само в една дреха!

Снимка: Getty Images

Шарън Озбърн

Въпреки трудностите през изминалата година, Шарън изглеждаше в отлично настроение в черната дълга до земята рокля с подчертана талия и богато украсено деколте. Визията бе допълнена от потъмнени очила и емблематичната ѝ червена коса, оформена в изчистен, прав боб.

Снимка: Getty Images

Още любопитни моменти от наградите "Грами" 2026 - във видеото:



