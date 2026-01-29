Марго Роби за пореден път насочи всички погледи към себе си! Красивото "барби" се появи в червено и черно на премиерата на „Брулени хълмове“ с Джейкъб Елорди Лос Анджелис - 28 януари 2026 г. , а тази нейна визия се превърна в символ за готическа класа и елегантност.

Актрисата, която изпълнява главната женска роля в режисираната от Емералд Фенъл версия на класическия роман на Емили Бронте, носеше ефектна рокля със строг черен корсет от дантела без презрамки и пищна пола, съчетаваща червени и черни тонове. До нея на премиерата бе и Джейкъб Елорди, който играе Хийтклиф – той избра изцяло черен тоалет с шал и колан около талията.

Визията на Роби бе допълнена от елегантна прическа с прибрана коса и нежна огърлица. По-рано през деня тя също привлече внимание с екстравагантен тоалет от червена „змийски“ кожа на дизайнерката Дилара Финдикиоглу, включващ корсет и къса пола, съчетани с впечатляващ диамантен чокър и специален пръстен от Cece Jewellery, който актрисата подари на Джейкъб.

Снимка: Getty Images

Това не е първият път, в който Роби използва модата като средство за изразяване по време на промоционалната кампания на филма. Тя вече е носила смели, вдъхновени от готиката тоалети, включително прозрачна дантелена рокля McQueen и Elizabethan-вдъхновени модели с пищни ръкави. Стилът ѝ е част от т.нар. „method dressing“ подход, който съчетава модата с темите и вътрешния свят на героинята ѝ.

Снимка: Getty Images

Новият филм "Брулени хълмове", с Роби и Елорди в главните роли, ще излезе в киносалоните на 14 февруари.

