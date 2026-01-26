Изглежда актьорите Марго Роби и Джейкъб Елорди са се сближили както на екрана, така и извън него. „Брулени хълмове“, предстоящата адаптация на класическия роман на Емили Бронте от режисьора Емералд Фенел, ще представи звездите в ролите на хаотичните бъдещи любовници Катрин и Хийтклиф.

В ново интервю на актьорския състав за мрежата за продаване на билети Fandango, 35-годишната Роби разкри изненадващи подробности за сътрудничеството си с Елорди. Някои от тях бяха толкова неочаквани, че много от феновете и онлайн медиите писаха, че това е просто реклама, за да може австралийската актриса да си „продаде филма“.

„Толкова съм зависима с хората, с които работя, и обичам всички много, а аз винаги съм от хората, които са толкова съсипани, когато работата им приключи, защото никога не искам да свършва“, каза номинираната за „Оскар“. „Мисля, че развих това доста бързо и с Джейкъб.“

След това Роби си спомни как 28-годишният ѝ колега се е навъртал наблизо, докато тя е работила на снимачната площадка - подобно на дебнещия Хийтклиф. „Не знам дали Емералд ти е казала да направиш това или ти си го решил“, каза тя, обръщайки се към звездата от „Франкенщайн“, „но си спомням първите няколко дни на снимачната площадка, той просто винаги беше наблизо, сякаш в ъгъла, наблюдавайки Кати.“

Снимка: instagram/vogueaustralia

„Не съм му казал да прави това“, пошегува се 40-годишният Фенел, докато актьорският състав се смееше. „Всъщност трябваше да го помоля да си тръгне .“

На третия ден от снимките, продължи Роби, „започнах да се оглеждам, за да видя къде е той.“ Когато не го е виждала около себе си, тя признава, че се е чувствала „разстроена и изгубена, като дете без одеялото си.“

„Имаме взаимна мания“, съгласи се Елорди. „Ако имате възможност да споделите снимачна площадка с Марго Роби, ще се уверите, че сте на разстояние от 5 до 10 метра през цялото време, наблюдавайки как пие чай, как яде... Тя е просто като елитна актриса.“

Снимка: instagram/vogueaustralia

„Брулени хълмове“, с участието на Шазад Латиф, Хонг Чау, Алисън Оливър, Шарлът Мелингтън и Оуен Купър, е копродуциран от LuckyChap Entertainment, продуцентската компания на Роби, същата компания, която стои зад „Барби“ и „Saltburn“ от 2023 г. Актрисата-продуцент работи заедно със съпруга си Том Акърли (с когото тя посрещна момченце през октомври 2024 г.).

