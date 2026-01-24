Марго Роби и Джейкъб Елорди разгорещиха страстите с провокативна, секси фотосесия за корицата на австралийското издание на списание Vogue.

Актьорите, които родом са Австралия, демонстрират съблазнително присъствие на две алтернативни корици, подготвени за февруарския брой на списанието.

На първата 35-годишната Марго и 28-годишният Джейкъб са вплели тела в страстна прегръдка. Актриста носи в изящен черно-златен сутиен тип бралет и дънков панталон на Versace, допълнени с обеци от австралийската марка Paspaley.

Междувременно Джейкъб, който мечтателно гледа своята партньорка, е изключително секси в семплия черен потник.

Снимка: instagram/vogueaustralia

Втората корица показва двамата, отпуснати лежерно на дивана, преплели дискретно ръце. За тази снимка снимка Марго е заложила на изчистен черен бралет Chanel, съчетан с прозрачна пола. Джейкъб демонстрира безупречен стил с пухкаво яке Bottega Veneta върху снежнобял потник.

Снимка: instagram/vogueaustralia

Не по-малко горещи са и останалите снимките от фотосесията – на които Марго и Джейкъб позират в кухнята, в черен кабриолет и дори в леглото.

Снимка: instagram/vogueaustralia

Предстои двамата актьори да разпалят още по-силно страстите и на големия екран - с най-новата екранизация на емблематичния готически роман на Емили Бронте „Брулени хълмове“. В адаптацията те влизат в главните роли – съответно на непокорната Катрин и грубия Хийтклиф, които биват изпепелени от страстната си и бурна любов.

Снимка: instagram/vogueaustralia

В съпътстващото интервю за сисанието двамата актьори, родени в австралийския щат Куинсланд, разказват за пътя си от „слънчевия щат“ до Холивуд.

„Честно казано, доста е забавно, че двама души от Куинсланд са главните герои в тази емблематична британска литературна класика“, споделя Марго, добавяйки, че от малка е мечтала да преодолее „тиранията на разстоянието“ и да успее в Холивуд.

„Спомням си как някога си мислех, че е толкова далеч и толкова невъзможно да тръгнеш далечната Австралия и да пробиеш в киното“, споделя тя.

Снимка: instagram/vogueaustralia

Мнението ѝ е подкрепено от Джейкъб. „Признавам, че имаше период, в който си мислех, че ако просто се навъртам около филмовите студиа Movie World, може би ще ме изберат за някоя роля“, казва той с усмивка.

И, както изглежда, усилията на Джейкъб Елорди вече са възнаградени. Но не заради късмета някой просто да го забележи, а заради таланта, харизмата и упорития труд. Днес той е сред най-успешните изгряващи холивудски звезди – които имат лукса да си партнират дори с актриса от ранга на Марго Роби.

Елорди става популярен с ролята си в хитовия сериал „Еуфория“ (2019-2022 г.). Освен тях, той участва в признати драматични заглавия като „Солтбърн“, „Присила“ (и двата от 2023 г.) и романтичната драма „2 Hearts“ (2020).

