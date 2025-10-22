Поредицата от тъжни събития сякаш не стихват в живота на Шарън Озбърн. След като наскоро загуби своята половинка, сега 73-годишната телевизионна личност е изправена пред ново лично изпитание.

От публикация в социалните мрежи става ясно, че Шарън е била принудена са се сбогува и със своето любимо куче Елвис. Тя публикува снимки на домашния си любимец, както и на покойния си съпруг Ози Озбърн.

„Не мога да повярвам, че пиша това, но моето мило куче Елвис ни напусна. Той ми подари 14 безценни години. Беше до мен неотлъчно, до самия край. Почивай в мир, мое мило момче!“

Феновете на Шарън побързаха да ѝ изпратят подкрепа, изказвайки своите искрени съболезнования.

Снимка: instagram/sharonosbourne

Тъжната новина идва едва след три месеца след смъртта на рок легендата Ози Озбърн. Фронтменът на Black Sabbath почина през юли на 76-годишна възраст, броени дни след последната си сценична изява — концерт, организиран от съпругата му Шарън.

Последните дни от живота си Ози прекара в имението си Бъкингамшър, в компанията на Шарън. Но здравословното му състояние не му позволи да се наслади на пенсионирането си – за кратко болестта му прогресира и той почина в дома си за броени седмици. В последните години Ози страдаше от тежка форма на болестта на Паркинсон.

Наскро сина на двойката Джак, сподели, че майка му преживява изключително тежко загубата. Тя се е оттеглила от всякакви публични изяви, за да скърби насаме.

Да си припомним момента, в който Ози Озбърн обяви тежкото си заболяване - във видеото:



