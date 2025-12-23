Дядо Коледа не влиза само през комина! Тази събота той и неговите елфи се спуснаха от покрива на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", за да зарадват децата в болницата. Екипът на пещерняците от клуб "Под ръбъ" започнаха своята коледна акция, като изненадаха с подаръци малките пациенти.

Дядо Коледа и елфите се спуснаха от покрива на отделението и раздадоха подаръци през прозорците на добрите деца, a после заедно с мечета, мишлета и джуджета посетиха и УНГ отделението, където имаше също толкова добри деца.

"Подаръците са персонализирани. В сутринта на раздаването получаваме списък с имената и възрастта на децата, така че да можем да ги подредим, за да може всяко дете да получи своя подарък", споделя един от пещерняците, облечен като Дядо Коледа.

С помощта на въжета и техните умения за катерене, те зарадваха с подаръци децата от детското онкохематологично отделение, детското УНГ отделение и детската стая.

Снимка: Facebook

Под цветните костюми са хора с много различни професии - пожарникари, художници, полицаи, IT специалисти, учители и т.н. Част от членовете на клуба - Йоан, Цветан, Рая, Николай и Милена - гостуваха в предаването "Преди обед" в ефира на bTV.

Те разказаха повече за емоциите около организацията както за този празничен проект, така и за предходни, които вече са изпълнявали. Тези, които се включиха в инициативата, споделиха, че са срещнали множество положителни реакции от най-малките бебета до по-големи деца, но и от родителите.

Цялото им гостуване - вижте в следващото видео.

