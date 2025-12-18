Как участниците от „Traitors: Игра на предатели“ украсиха за Коледа? (СНИМКИ)

Извън интригите и психологическите игри в „Traitors: Игра на предатели“, участниците показаха и друга своя страна – тази у дома. Как изглеждат домовете им по Коледа? От минималистична елегантност до пищна празнична украса – надникваме в личното пространство на героите от риалитито и виждаме как всеки от тях посреща най-светлия празник в годината.

Остават броени дни до Коледа! Снимки на празнични елхи, бляскави гирлянди и цветни лампички буквално заливат всички социални мрежи. Приповдигнатото си коледно настроение не пропуснаха да демонстрират и част от участниците от най-интригуващото риалити, а именно - „Traitors: Игра на предатели“. Ето как се подготвят те за предстоящите празници.

Семейство Бачорски все още не са показали снимки от украсата на дома си, но тази в офиса им заслужава първото място, ако правихме класация. Става ясно, че за всички красиви детайли са отговорни специализирани фирми, но сме сигурни, че Атанасия е участвала активно в избора на подходящите елементи.

Двойката е популярна със своята креативност, особено когато стане въпрос за празници и лични поводи. Неколкократно сме виждали пищните тържества за рождените дни на Даниел и Атанасия, и разбира се, на децата.

И този път оцелиха право в десетката!

Вербуваната „предателка“ сподели видеоклип, в който показа целият процес по украсяването на елхата у дома. Заедно с двете си деца, тя „оцвети“ коледното дръвче с орнаменти, предимно в червено, накои от които във формата на големи бонбони.

Мая описа елхата като „рехава“. Това обаче не е най-важното. Тя дописа под видеото си: „но сме хепи, че я имаме“.

Георги изглежда е олицетворението на героят от „Гринч“... или поне така го определя половинката му. Двамата показаха как украсяват дома си за Коледа, като ясно се вижда, че Весела има много повече коледно настроение, отколкото Георги.

Въпреки това, видеото им носи точно този празничен дух, който вече е навсякъде около нас, а елхата им се получи повече от добре!

Журналистката показа коледното настроение в студиото на подкаста си, облечена в истинска празнична „униформа“. За елхата си е избрала изкуствено дръвче, което е украсено в предимно бежови и червени цветове.

Надникваме и в дома на актрисата, която също показа коледната си украса. Нейната елха се отличава със светлите си елементи и нежни детайли, като например красивите сатенени панделки по ширината на дървото.

Под него се виждат още джуджета и дървени надписи, които определено допринасят за пълната визия.

