/ Лайфстайл

Как участниците от „Traitors: Игра на предатели“ украсиха за Коледа? (СНИМКИ)

От минималистична елегантност до пищна празнична украса
18 Декември 2025
LadyZone.bg
Как участниците от „Traitors: Игра на предатели“ украсиха за Коледа? (СНИМКИ)

Извън интригите и психологическите игри в „Traitors: Игра на предатели“, участниците показаха и друга своя страна – тази у дома. Как изглеждат домовете им по Коледа? От минималистична елегантност до пищна празнична украса – надникваме в личното пространство на героите от риалитито и виждаме как всеки от тях посреща най-светлия празник в годината.

Остават броени дни до Коледа! Снимки на празнични елхи, бляскави гирлянди и цветни лампички буквално заливат всички социални мрежи. Приповдигнатото си коледно настроение не пропуснаха да демонстрират и част от участниците от най-интригуващото риалити, а именно - „Traitors: Игра на предатели“. Ето как се подготвят те за предстоящите празници.

Даниел Бачорски

Семейство Бачорски все още не са показали снимки от украсата на дома си, но тази в офиса им заслужава първото място, ако правихме класация. Става ясно, че за всички красиви детайли са отговорни специализирани фирми, но сме сигурни, че Атанасия е участвала активно в избора на подходящите елементи. 

Двойката е популярна със своята креативност, особено когато стане въпрос за празници и лични поводи. Неколкократно сме виждали пищните тържества за рождените дни на Даниел и Атанасия, и разбира се, на децата.

Атанасия Бачорски отбеляза 27-ия си рожден ден:

И този път оцелиха право в десетката!

Мая Пауновска

Вербуваната „предателка“ сподели видеоклип, в който показа целият процес по украсяването на елхата у дома. Заедно с двете си деца, тя „оцвети“ коледното дръвче с орнаменти, предимно в червено, накои от които във формата на големи бонбони.

Мая описа елхата като „рехава“. Това обаче не е най-важното. Тя дописа под видеото си: „но сме хепи, че я имаме“.

Георги Янев

Георги изглежда е олицетворението на героят от „Гринч“... или поне така го определя половинката му. Двамата показаха как украсяват дома си за Коледа, като ясно се вижда, че Весела има много повече коледно настроение, отколкото Георги. 

Въпреки това, видеото им носи точно този празничен дух, който вече е навсякъде около нас, а елхата им се получи повече от добре!

Ева Веселинова

Журналистката показа коледното настроение в студиото на подкаста си, облечена в истинска празнична „униформа“. За елхата си е избрала изкуствено дръвче, което е украсено в предимно бежови и червени цветове. 

Невена Бозукова

Надникваме и в дома на актрисата, която също показа коледната си украса. Нейната елха се отличава със светлите си елементи и нежни детайли, като например красивите сатенени панделки по ширината на дървото. 

Под него се виждат още джуджета и дървени надписи, които определено допринасят за пълната визия. 

Последната кръгла маса в риалитито - вижте в следващото видео.

Ето ги победителите в първи сезон на „Traitors: Игра на предатели“ (ВИДЕО)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Ключови думи:
  • Шон Мендес с нова &quot;сеньорита&quot; - зашеметяващата красавица е бивша на Неймар (СНИМКИ)
    Шон Мендес с нова "сеньорита" - зашеметяващата красавица е бивша на Неймар (СНИМКИ)
  • Горан Брегович: Надявам се един ден, когато мe погребват, да звучи нещо весело
    Горан Брегович: Надявам се един ден, когато мe погребват, да звучи нещо весело
    bTV
  • На топло преди Коледа: Кои популярни българи избягаха преди празниците? (СНИМКИ)
    На топло преди Коледа: Кои популярни българи избягаха преди празниците? (СНИМКИ)
    Лица
  • На живо в YouTube - ето как ще гледаме "Оскар"-ите през 2029 г.
    На живо в YouTube - ето как ще гледаме "Оскар"-ите през 2029 г.
    Артbox
  • Киара обвини Краси, че искал да заложи пръстена. Той има своя истина (ВИДЕО)
    Ергенът: Любов в рая
  • Ангелчета от макарони - коледна украса от шкафа в кухнята (СТЪПКА ПО СТЪПКА)
    Архитектура и интериор
  • Руми ~ Не тъжи. Всичко, което си изгубил, се връща при теб под друга форма (СНИМКИ)
    Лица
  • Кристина след „Ергенът: Любов в рая“: С Виктор живеем заедно (ВИДЕО)
    Ергенът: Любов в рая

Advertorial

  • Магичен финал: Коледният камион на Кока-Кола спира в София за три празнични дни
    Магичен финал: Коледният камион на Кока-Кола спира в София за три празнични дни
  • Как да изберем подходящ стол за дълги работни часове?
    Как да изберем подходящ стол за дълги работни часове?
  • Шон Пол се завръща в България с мега концерт!
    Шон Пол се завръща в България с мега концерт!
  • Сковани стави при студено и влажно време? Какво стои зад усещането?
    Сковани стави при студено и влажно време? Какво стои зад усещането?
Ще ви хареса
  • Честит рожден ден, Михаела Филева!
    Честит рожден ден, Михаела Филева!
    Видео
  • Пчелар откри 50 кг пчелни пити, скрити в таван на къща (ВИДЕО)
    Пчелар откри 50 кг пчелни пити, скрити в таван на къща (ВИДЕО)
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата