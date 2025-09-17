„Traitors: Игра на предатели“ вече стартира в ефира на bTV – и още със самото началото потопи зрителите в един мистериозен свят, изпълнен с напрежение и неочаквани стратегии и обрати.

25-мата участника официално се представиха един на друг. Но помежду си се представиха и тримата сред тях, избрани официално за предатели.

По време на риалити шоуто, играчите са изолирани в самостоятелни хотелски стаи – и нямат право да общуват помежду си. Но щом всички заспят, в тайнството на нощта, на специален конклав се събират предателите – и кроят кои да бъдат техните „жертви“. Те дават предварителна клетва за вярност и обещават да лъжат и подвеждат през цялата игра. И да убиват по един „праведен“ всяка вечер.

Тримата избрани предатели са риалити звездата Георги Янев, бизнесменът Даниел Бачорки и актрисата Невена Бозукова. Те се срещат в мрака на нощта и се разкриват един пред друг.

Първите, които застават един пред друг са Георги и Даниел. Двамата се радват на взаимната си компания и с нетърпение очакват третия предател. Убедени са, че ще е жена. И се оказват прави. Когато Невена се появява, Бачорски възкликва през смях: „Леле, Кума Лиса се появи“, А Янев допълва, че по-скоро е приемал Неве за „типичната първа жертва“.

Тепърва предстои да разберем какви са плановете на тримата предатели и кои ще са техните първи жертви. Както и дали ще бъдат разкрити. Бачорски вече е заподозрян от актрисата и диджей Глория Петкова. "Лицето на Бачорски го издава, той има кърваво червено лице и вероятно кръвно 200/100“, каза тя.

Какво точно ще се случи оттук нататък – предстои да разберем още тази вечер, от 20:00 часа.

Още моменти от първи епизод на шоуто - вижте във видеото:



