Георги Янев не е просто атлет - той съчетава спортни амбиции, национално признание и телевизионно присъствие. Той вече е поставил рекорди и мечтае за Олимпиада. Историята му включва промени, любовни връзки и публична трансформация – а сега е и участник в "Traitors: Игра на предатели" по bTV!

Вижте 10 любопитни факта за него по-долу:

1. Роден в София, български национален състезател по плуване, национален шампион и притежател на национални рекорди. Специализира в дисциплини като индивидуално съчетано (IM) и бруст, като става младши и старши шампион на България в 100 м и 200 м бруст, както и 100 м, 200 м и 400 м IM.

2. Представлява България на Европейското първенство за юноши през 2021 и 2022:

3. Мечтае един ден да стане олимпийски шампион по плуване.

4. Става победител в онлайн риалити формата „Къщата на инфлуенсърите“, печелейки 25 000 лв.

5. Новата му половинка по време на „Къщата на инфлуенсърите“ е Весела Тенева - носителка на титлата „Мис Пловдив 2023“

6. През април 2025 г. си обръсна брадата, след като я носеше цели 5 години.

7. Състезател в плувния отбор на „СК Левски София“, специализира в 100/200/400 метра смесено плуване.

Снимка: Instagram/@yanev.georgi

8. Активно съчетава академичен живот и спорт - завършил е Английската езикова гимназия „Британика“ с GPA около 3.5. През пролетта на 2024 г. се присъединява към отбора по плуване на George Washington University (Колумбия, САЩ), където за първото участие на шампионата A‑10 печели 37 точки за отбора, включва медали и лични постижения

9. Обича китара, четене на философия и адреналинови спортове - кайт, сърф и уейкборд като хоби.

10. Неговото мото е „Всички обичаме да побеждаваме, но колко са тези, които обичат да тренират?”.

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели" в следващото видео:

