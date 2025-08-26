На 25 август Атанасия Бачорски отбеляза своя специален ден с изискано парти в популярно столично заведение. За своя 27-ми рожден ден тя събра семейството и най-близките си приятели и посрещна новата си година с много стил.

Атанасия Бачорски отпразнува повода си с цветна украса, изящна рокля и разбира се, многоетажна висока торта.

Впечатление прави отношението към детайла - голямата синя панделка, красивата цветна стена в омбре нюанси на синьото, гравираните свещници с "Най-хубавият рожден ден някога" на английски, името на рожденичката по ръба на чашите за вино и какво ли още не.

Атанасия винаги организира тематични партита за своите близки и не прави изключение за себе си. Емели и Даниел също бяха облечени в цветовете на празнеството ѝ - синьо и бяло.

В началота на месец август първородният ѝ син навърши 4 годинки, а тя спретна цветно детско парти в Гърция с тема тенис. Въпреки че бяха далеч от дома, тя се беше погрижила да направи рождения му ден незабравим с интересна арка за снимки, украса и еднакви тоалети за цялото семейство.

Снимка: https://www.instagram.com

Припомняме, че през януари 2025 г. Атанасия и съпругът ѝ Даниел Бачорски посрещнаха своето второ детенце. Така Атанасия стана майка за втори път на момче. Първородният син на Бачорски се казва Даниел, а второто бебе кръстиха Боян. Даниел е баща общо на три деца като първото дете е момиче и носи името Емели.

Даниел Бачорски е и един от участниците в едно от най-интересните риалити формати, което ще се излъчва за първи път у нас по bTV, а именно "Traitors: Игра на предатели".

Даниел и Атанасия се ожениха през август 2024 година на езерото Комо в Италия.

Вижте повече за сватбата им в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK