На 28 декември светът на киното и модата загуби една от най-светлите си и най-смели фигури – Брижит Бардо. Тя беше символ на френския шик, на женската еманципация и на поколение, което пренаписа правилата. Бардо си отиде, оставяйки след себе си не само филмови класики, но и културно наследство, което надхвърля рамките на екрана.

От парижките балетни зали до върха на световната слава

Родена на 28 септември 1934 г. в Париж, Брижит Ан-Мари Бардо започва своя път към славата като балерина. Красотата ѝ скоро я отвежда към модните корици, а малко по-късно – и пред камерите. Филмът, който я изстрелва до върха е „И Бог създаде жената“ (1956) – лента, която променя начина, по който киното възприема женствеността. С неустоимата си комбинация от невинност и провокация, Бардо се превръща в новия образ на жената – свободна, независима, смела. Наричана често „френската Мерилин Монро“, тя всъщност е много повече – символ на женската революция през 60-те години.

Стил, който не следва модата – а я създава

Брижит Бардо никога не се е нуждаела от стилист. Нейният почерк – тениска, вталени панталони, широка лента в косите и балеринки, се превръща в униформа на френската небрежна елегантност. Тя утвърждава стила „à la Bardot“ – микс от момичешка невинност и зряла чувственост.

Снимка: Getty Images

Нейният начин на обличане диктува тенденции десетилетия наред:

Топ с паднало рамо, познат и до днес като „деколте Бардо“.

Балеринките Repetto , които тя носи с джинси много преди да станат класика.

, които тя носи с джинси много преди да станат класика. Карирана рокля , с която се омъжва – облечена като селско момиче, но с грация на икона.

, с която се омъжва – облечена като селско момиче, но с грация на икона. Котешка очна линия , която подчертава погледа ѝ – разпознаваем с едно мигване.

, която подчертава погледа ѝ – разпознаваем с едно мигване. Обемна коса с небрежен туист – вдъхновение за безброй визии по модните подиуми.

– вдъхновение за безброй визии по модните подиуми. Популяризира „Bardot neckline“ – отворено деколте, което разкрива раменете.

– отворено деколте, което разкрива раменете. Налага карето (vichy ) – онзи дребен шарен десен, който днес виждаме на рокли и панталони;

) – онзи дребен шарен десен, който днес виждаме на рокли и панталони; Въвежда Capri панталоните и балетните обувки като ежедневен стил.

Брижит Бардо доказа, че не е нужно да си пищно облечена, за да бъдеш ефектна – нужно е да бъдеш себе си и да подчертаеш индивидуалния си стил.

Снимка: Getty Images

Модна икона

Брижит Бардо избира дрехите си така, както избира ролите си – интуитивно, без компромиси и винаги с нюх към бъдещето. Модната индустрия дължи много на Бардо – от свободата на бохемския стил до еротичната сила на небрежността.

Нейният стил е извор за вдъхновение не само за дизайнерите на Dior, Chanel и Saint Laurent, но и за съвременни звезди като Кейт Мос, Джиджи Хадид и Бриджит Макрон.

Снимка: Getty Images

Разгледайте всички снимки в Галерията.

