Докато червеният килим на наградите „Оскар“ през 2026 г. беше доминиран от приказни бални рокли, пастелни цветове на Prada, Лиса Рина избра да експериментира с рокля, изработена от човешка коса на партито по случай връчването на наградите на Академията на фондацията „Елтън Джон“ за СПИН. Впечатляващото модно произведение е изработено от цели 11 килограма тъмнокоси кичури!

Проектирана от Кристиан Коуан в партньорство с козметичната компания за коса TRESemmé, визията по поръчка включва екип от 16 души и е отнела 152 часа за изработка.

Със своя структуриран корсет, роклята включваше сложно вплетени пластове коса, които се спускаха надолу на ивици с различна дебелина и дължина. Казано просто, моделът без презрамки беше майсторски клас по занаятчийски изкуства, който постави косата „на преден план“.

„Косата не е завършекът на тази визия – тя е самата визия“, каза Коуан. „Концепцията за дизайна беше проста, но въздействаща; ако колекцията TRESemmé A-List може да постигне резултати на ниво кутюр върху коса, тя може да постигне резултати на ниво висша мода и върху рокля от кутюр, изработена от коса.“

Снимка: Getty Images

Рина съчета скулптурната рокля с характерната си „рошава прическа“. Фризьорката Джъстин Марджан обясни, че са добавили „още повече обем“ за „много драматизъм“, за да съответстват на тона на уникалният ѝ тоалет.

Накрая, бижутата на Рина бяха предоставени от De Beers London. По-конкретно, звездата от „Истинските съпруги“ носеше диамантено колие с 41,33 карата, петкаратови диамантени обеци и два диамантени пръстена, всеки с тегло от няколко карата.

Снимка: Getty Images

Достатъчно е да се каже, че тя спечели неофициалната награда за най-смел (накратко, най-окосан) тоалет на червения килим на фондацията за борба със СПИН на Елтън Джон.

